Mesečni horoskop za FEBRUAR 2020.

Ovan

Posao: Mesec započinje povoljnim aspektom Marsa i Merkura, što Vam donosi brzinu i jasnoću u zaključivanju i donošenju odluka. Bićete brzi i efikasni sa puno novih ideja, kako za sebe tako i za saradnike i kolege. Povoljni aspekti za one koji nisu zaposleni kao i za one Ovnove koji su u privatnom biznisu. Finansijaska situacija će biti priličlno stabilna, a takođe postoji mogućnost i dodatnog priliva novca. Oni koji se bave bankarstvom, finansijama, nekretninama – mogu imati jako unosan mesec i ostvariti dobro poslovanje.

Ljubav: Pozicija Venere u Ribama u vašem polju tajni daće naglasak na tajne ljubavi, tajne susrete. Moguce su i afere, ulazak u veze koje su zabranjene, mada ovaj aspekt može doneti razotkrivanje, pa pripazite. Za one koji su u dužim vezama moguće je da se provlači pitanje braka, zajednice, mada mnogi Ovnovi još nisu spremni za tako velike promene. Druga polovina meseca naročito je povoljna za slobodne Ovnove. Bićete jako privlačni za suprotni pol, što donosi ulazak Venere u Vaš znak, znak Ovna.

Zdravlje: Sklonost ka prehladama.

Bik

Posao: Polje posla je pod jakim uticajem Saturna i Plutona, što donosi korenite promene. Kod mnogih Bikova doći će do promene u strukturi i načinu poslovanja, pa ćete morati da se prilagodite, a to će Vama teže pasti. Prisutan je neki strah zbog posla, nesigurnost kako ćete uspeti da se prilagodite novonastaloj situaciji. Nezaposlenim Bikovima je povoljan period za pronalaženje posla, naročito u državniim institucijama. Takođe, onima koji se bave kreativnim poslom, modom, slikarstvom,, muzikom, dizajnom, jako je povoljan period za inspiraciju i nadahnuće.

Ljubav: Vladarka vašeg znaka, Venera, smeštena je u vodenom znaku – Ribe, što će Vama doneti veliku privlačnost i bićete kao magnet za suprotni pol. Moguć je ulazak u vezu sa osobom koja vam se već duže vreme dopada, naročito ako tu osobu poznajete kroz posao. Izuzetno povoljan period za ljubav, romantične susrete, partner će Vam biti naklonjen, a moguće je i da Vas obraduje prijatnim iznenađenjem. Za one koji su u tajnim vezama takođe je povoljan period za ljubavne susrete. Slobodnim Bikovima smeši se ljubav sa osobom koju upoznaju preko prijatelja, društvenih mreža… u ovom periodu lako neko prijateljstvo može da preraste u emotivnu priču.

Zdravlje: Nervoza i problemi sa digestivnim traktom.

Blizanci

Posao: Odličan je period za posao. Bićete inovativni i puni novih ideja, dosta ćete se na poslu isticati tokom ovog meseca. Povoljan je period da napredujete na poslu, a bićete podržani od nadređenih kao i od kolega. Naprosto ćete se isticati i odskaćete od proseka u svakom pogledu, teško da će neko moći da Vam parira. Jako je povoljan period i za Blizance koji traže posao. Sa ovim uticajima do posla možete doći brzo i neočekivano, zato dajte sebi dozvolu da tražite bolje i kvalitetnije. Za one koji su u svetu komjutera, digitalnog marketinga, IT tehnologije, snažan je period da dostignete maksimum i da napredujete još više.

Ljubav: Za one koji su slobodni, polje ljubavi nosi lepa iznenađenja i zanimljiva poznanstva. Moguće je da kroz neke poslovne prilike upoznate jako pametnu osobu koja će vas osvojiti. Ovi uticaji obećavaju da veza može da traje na duže staze i da bude ozbiljna priča. Za one koji su u braku nije naročito povoljan period. Dosta nesuglasica, nesporazuma oko novca, finansija, polje braka može lako ući u veću krizu, pa pripazite. Za one koji su u tajnim vezama takođe dolazi period nekog zastoja kao i sumnje u partnera. Savet je da ne analizirate puno, već da budete strpljivi i da pustite da ovi uticaji prođu.

Zdravlje: Nervna napetost, mentalna iscrpljenost – mogu vas dosta ometati tokom ovog meseca, savet je da priuštite sebi više sna i odmora.

Rak

Posao: Prijatna atmosfera na poslu pratiće Vas tokom celog meseca. Bićete jako kreativni, pomalo i lenji, ali očekujte poboljšanje finansija, povećanje plate, ili neke iznenadne dobitke. Za one koji se bave umetničkim zanimanjima ovaj mesec donosi uspeh ali i popularnost. Finansije imaju tendenciju da se uvećavaju. Za nezaposlene Rakove period može biti dosta konfuzan, kao da lutate i ne znate da li je nešto dobro za vas ili nije. Ipak, imate povoljne uticaje da pronađete posao do kraja ovog meseca. Za one koji studiraju nije naročito povoljan period za polaganje ispita, naročito ako mislite da se možete provući ili igrati na kartu sreće.

Ljubav: Polje partnerstva je pod jakim uticajem Saturna, naročito je taj uticaj izražen za Rakove rođene u trećoj dekadi. Partner može biti hladan, mrzovoljan, zahtevan, a takođe postoji naznaka da odnos zahladi u narednom periodu. Za slobodne Rakove povoljan je period za ljubav sa osobom koju upoznaju kroz poslovne prilike. Tajni pogledi, skrivene emocije, zaljubljivanje, sve je to moguće da Vam se ovog meseca dogodi. Oni koji su u tajnim vezama mogu biti izloženi razotkrivanju, naročito ako su u vezi sa osobom sa kojom poslovno sarađuju.

Zdravlje: Slabe tačke ovog meseca su kolena i zglobovi.

Lav

Posao: Posao nosi neke probleme tokom meseca, nesporazume, stvari će se odvijati tokom koji niste planirali i očekivali. Nemojte se držati za staro, već se otvorite za nove mogućnosti, dobro bi vam došao savet ženske osobe, ako ga prihvatite, nemojte sada misliti da vi znate najbolje. Onima koji nisu zaposleni moguće je da iskrsne neki posao, prilika, tokom prve polovine meseca, možda nije najsjajnija, ali može vam doneti zadovoljstvo i uspeh. Za one koji su u privatnom biznisu naročitu pažnju treba posvetiti finansijama, ako imate dugovanja, gledajte što pre da ih vratite.

Ljubav: Pod uticajima ste koji donose tajne veze, skrivanje emocija, flert sa osobom koja nije slobodna. Ipak, sve će Vas to dosta privlačiti i povoljan je period za tajne susrete. Onima koji su u braku već neko vreme Merkur pravi probleme u komunikaciji sa partnerom. Može doći i do težih reči, neočekivanih ispada zbog nakupljenog nezadovoljstva. Proipazite da ne zatežete situaciju još više. Slobodnim Lavovima smeši se novo poznanstvo sa osobom koju upoznaju kroz neke poslovne prilike. Naglasak je na strasti i avanturi, teško da to može biti odnos na duže staze.

Zdravlje: Kod Vas su prisutni uticaji koji donose dosta nervoze, nestrpljivosti, gubitak koncentracije, kao i sklonost ka povredama, pa pripazite.

Devica

Posao: Polje posla je pod jakim uticajem promena, što Vama nosi i neku nesigurnost jer volite da je sve sređeno, definisano. U ovom periodu je moguće da se dogode promene, da menjate posao, ili da dobijete neke nove radne obaveze. Oni koji su nezaposleni sada mogu brzo doći do posla, samo je bitno da imate veliku inicijativu u ovom periodu. Device koije se bave poslovima povezanim sa trgovinom, saobraćajem ili transportom treba da budu na oprezu, jer su uticaji takvi da mogu doneti neke greške kao i probleme u komunikaciji sa kolegama ili poslovnim partnerima.

Ljubav: Dosta je nestabilan period za ljubav za Device koje su u brakovima ili dužim vezama. Vi ete hteti da neku istinu iznesete na videlo, kao i da se napokon suprostavite nekim stvarima koje Vas već duže vreme opterećuju i zbog kojih niste zadovoljni. Pazite da ne budete oštri jer lako može doći do svađe i do toga da odnos dođe u veću krizu. U ovom periodu su mogući i nagli i neočekivani prekidi veza. Slobodnim Devicama smeše se nova poznanstva sa osobama koje upoznaju preko prijatelja, preko nekog druženja. Biće naglasak na flertu, komunikaciji, pa se vidi da je kroz neko druženje, prijateljstvo, zajednićka interesovanja moguće doći do ulaska u emotivnu vezu.

Zdravlje: Odlicno!

Vaga

Posao: Povoljan je period za posao, naročito za one Vage koje se bave poslovima koji su povezani sa trgovinom, konsaltingom, podučavanjem… Imaćete jako lepe ideje koje će vam unaprediti posao i poslovnu saradnju, a ni finansije neće izostati. Za one koji se bave umetničkim zanimanjima jako je povoljan period da se pokrenu, vide se lepi kontakti sa ljudima koji će Vam pomoći oko realizacije nekih Vaših ideja ili projekata. Za nezaposlene Vage nije najpovoljniji period za posao, vidi se da će u ovom periodu mnoge Vage poželeti promenu posla, a mnoge će dobiti neke nove ideje oko poslovne budućnosti.

Ljubav: Polje ljubavi sada ima dosta strastvene uticaje, pa ako ste sami, imaćete vrlo brzo mogućnost za novo poznanstvo i ulazak u vezu. Oni koji su u vezama imaće dosta neke napetosti i ljubomore u partnerskom odnosu, neka sumnja i nepoverenje može da zavlada, ali će se sve brzo i rešiti. Oni koji su u braku imaće nezgodniji period, moguće su svađe i nesuglasice. Generalno, period je povoljan, ali nosi i neke tajne, sumnje, prevare, naročito su pogođene tim uticajem one Vage koje su u tajnim vezama.

Zdravlje: Imunitet je oslabljen, čuvajte se prehlada, moguća je i sklonost ka alergijama, a slaba tačka su mokraćni putevi i bešika.

Škorpija

Posao: Bićete usmereni na posao i na zaradu tokom ovog meseca, moguće je da postignete veći uspeh ako Vam je posao povezan sa inostranstvom, strancima, transportom, špedicijom, turizmom… Generalno, dosta je poletan period pred vama, sa puno energije i novih ideja i planova, koje ćete moći lako da realizujete. One Škorpije koje su nezaposlene takođe mogu imati uspeh, bitna je inicijativa i maksimalno angažovanje. Ipak, imaćete veću sklonost da trošite novac, pa pripazite da ne preterate.

Ljubav: Jako su povoljni uticaji za ljubav, pa ako ste sami, uskoro ćete se i zaljubiti. Postoji mogućnost tajne veze sa osobom koja vam se već neko vreme dopada, mada postoji i mogućnost da ta osoba nije slobodna. Za one koji su u braku povoljan je period za partnerske odnose. Takođe, vidi se da ćete imati i dosta zajedničkih aktivnosti sa partnerom, a moguće da odete uskoro i na neko putovanje. Za one Škorpije koje su u tajnim vezama, ovi uticaji donose jako lepe i strastvene susrete sa voljenom osobom.

Zdravlje: Kod vas je slaba tačka grlo i disajni putevi, više se odmarajte.

Strelac

Posao: Polje posla je pod uticajima koji mogu doneti neke neprilike i iznenadne situacije koje Vama neće ići naruku. Mogući su i sukobi sa kolegama, pa pripazite. Ako ste u privatnom biznisu, imaćete manji zastoj tokom meseca, zastoj u poslovanju. Povoljan je period da neke stvari promene i unaprede svoj posao. Za nezaposlene Strelčeve nije bas povoljan period za pronalaženje novog posla, jedino ako ste odlučili da sreću u poslu potražite u inostranstvu, ovi uticaji Vam to mogu doneti.

Ljubav:

Jako je povoljan period za ljubav, bilo da ste sami ili zauzeti. Osoba sa posla će Vam direktno pokazati naklonost, ali ni vama neće biti svejedno. Takođe, imate uticaje i za vraćanje prošlosti u Vaš život, neko sa kim ste bili ranije u vezi ili neka priča koja je ostala nedovršena sada ima velike šanse da se ponovo aktivira. Oni koji su u braku imaće dosta dinamičan period sa voljenom osobom, a takođe i mogućnost nekog kraćeg puta u prvoj polovini meseca. Druga polovina meseca naročito je povoljna za one Strelčeve koji su u tajnim vezama.

Zdravlje: Manji problemi sa nogama, stopalima, nista ozbiljno.

Jarac

Posao: Polje posla je sjajno postavljeno, imaćete jako lepe prilike da poslovno napredujete. Osoba koja ima uticaja Vas podržava, a mnogi Jarčevi će uskoro pronaći posao, naročito ako već duže vreme čekate na to. Finansije su povoljno postavljene tokom meseca, mogući su i iznenadni dobici novca. Druga polovina meseca donosi malo brzu energiju, dosta neke žurbe, promene planova, ali vidi se da ćete moći da se nosite sa svim tim izazovima uspešno. Ako se bavite ekonomijom, bankarstvom, finansijama, ovaj mesec će biti jako povoljan i plodan za Vas.

Ljubav: Jak uticaj Venere i Netuna na Vaše polje ljubavi doneće naglasak na tajne veze, skrivanje emocija, ali su moguća I nova poznanstva, naročito ako ste slobodni. Sada je pravo vreme da se zaljubite u osobu koja je mlađa, komunikativna, a koju ćete upoznati preko prijatelja, kroz neki izalazak, druženje. Oni koji su u braku imaće dosta napet period, dosta neke nervoze, nesporazuma obojiće ovaj mesec, pa pripazite. Za one koji su u tajnim vezama jako idiličan period koji će doneti da se ljubav I strast rasplamsaju više nego ikada.

Zdravlje: Slaba tačka tokom ovog meseca biće donji deo leđa, kukovi i noge.

Vodolija

Posao: Oni koji su nezaposleni, kao I oni koji poslom nisu zadovoljni, tokom ovog meseca mogu da naprave jako dobre I pozitivne promene, samo je bitna vaša konstantna inicijativa I imaćete uspeha. Generalno, Vodolijama je ovaj mesec jako povoljan za posao, moći ćete da napredujete I ostvarite dobre rezultate, a takođe I započnete neke nove akcije oko posla koje će se u budućnosti dosta isplatiti. Jako je povoljan period ukoliko se bavite poslom koji je povezan sa tehnikom, elektrotehnikom, kompjuterima… Finasije će biti u blagom padu tokom druge polovine meseca, a oni koji imaju neka dugovanja mogu doći u problem sa rokovima, pa pripazite.

Ljubav: Dosta dobru energiju imate tokom ovog meseca, što ce se, naravno, svideti vašoj drugoj polovini, koja će Vam pokazati zahvalnost I naklonost u vidu prijatnog iznenađenja. Vodolije koje su slobodne neće to još dugo biti. Ovaj mesec obećava dosta flerta, udvaranja i nova interesantna poznanstva. Povoljan je i period za ljubavnike koji su bili u svađi, prekidu, jer ovaj mesec nosi mogućnost pomirenja. Uticaj Venere, planete ljubavi, kroz vaše polje novca, donosi vam dobitke I poklone preko ljubavi, preko voljene osobe.

Zdravlje: Mogući su problemi sa sinusima, kao i prehlade.

Ribe

Posao: Polje posla je pod uticajima koji nose izazove, tenziju, ali I mogućnost nekih grešaka, pa pripazite. Osoba sa posla Vam nije naklonjena, pa će pokušati na neki način da Vas osujeti. Pripazite da ne reagujete bučno I naglo, već reagujte hladne glave. Oni koji traže posao lako tokom ovog meseca mogu da ga i pronađu. Jako je bitno da imate inicijativu, jer Vam može uleteti I neki neočekivani posao koji bi mogao biti jako dobro rešenje za vas. Oni koji se bave trgovinom, transportom, saobraćajem, mogu dosta profitirati tokom ovog meseca, a jako je povoljan period I za sve one Ribe koje su u privatnom biznisu.

Ljubav: Ljubav će vam biti jako naklonjena tokom meseca, bićete jako privlačni za suprotni pol. Ako ste u braku, idealan je period da poboljšate odnos sa partnerkom/ partnerom, odlazak na put bi osvežio Vaš bračni život i ponovo probudio uspavane emocije i strasti. Oni koji su slobodni sretaće zanimljive osobe, a vidi se I da može biti dosta flerta, udvaranja, jako interesantan period za ljubav I druženje. Za one koji su u tajnim vezama povoljan je period za ljubavne surete i romansu.

Zdravlje: Moguć je pad imuniteta, pospanost, pad pritiska, problemi sa cirkulacijom.