Muškarci i žene rođeni u ovom znaku imaju nešto posebno, astrolozi ih smatraju jednim od najboljih i najpoželjnijih

Da li vas zanima kako izgleda ljubavna veza sa Vagom?

Iako imaju mnogo sličnosti, žene i muškarci Vaga se na ipak neki način razlikuju

Vaga se generalno smatra jednim od najboljih i najpoželjnijih ljubavnih partnera. Njihov šarm, osećaj za estetiku i lepo ponašanje čine ih veoma poželjnim u društvu suprotnog pola.

Predstavljamo vam koje karakteristike krase žene, a koje muškarce, kao ljubavne partnere.

Žene Vage

Žene Vage upadaju u oči čim uđu u prostoriju. Često su elegantne, a njihov šarm ih čini neodoljivim. Oni vole inteligentan humor što znači da nećete moći da ih nasmejete bez ikakvog truda. U ljubavi teže velikim idealima: za njih partner mora da ima sve najbolje kvalitete, a retko pristaju na kompromis. Ako pronađu muškarca koji im se fizički sviđa, ali ne osete posebnu emociju kada su nasamo sa njim, takva veza im verovatno neće uspeti.

Uvek imaju dugoročne planove i važno im je da sa partnerom dele istu viziju zajedničkog života. Istina je da se ne zadovoljavaju malim stvarima i da su sklone maštanju o luksuzu kojem teže u životu.

Muškarci Vage

Muškarci Vage su snalažljivi i znaju kako da se ponašaju u različitim situacijama. Vole neobavezne razgovore sa pripadnicima suprotnog pola, ali to ne znači da se zaljubljuju u svaku ženu sa kojom razgovaraju. Oni su direktni u komunikaciji i ako im se dopadate, jasno će vam to dati do znanja. Više vole razgovore o politici, književnosti ili društvenim temama i imaju odličan smisao za humor.

Ne žure da se skrase i venčaju, uživaju u trenutku i čekaju da se sve slegne kako bi se odlučile na sledeći korak.

Međutim, to ne znači da bračni život nije za njih, već da će analizirati vašu vezu do najsitnijih detalja kako bi odlučili da li ste prava osoba za njih. Njihovo preterano analiziranje ponekad stvara problem u vezi, ali im je zaista važno da donesu ispravnu odluku iza koje će čvrsto stajati.

(Sensa.hr)

