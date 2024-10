Najdvoličniji ljudi rađaju se u ova 2 znaka, neverovatno su šarmantni ali iza maske kriju svoje pravo lice

Svi smo bar jednom naišli na osobu koja govori jedno, a radi drugo – dvoličnost nije retka osobina, ali kod nekih ljudi ona dolazi do izražaja više nego kod drugih.

Ovi majstori preokreta mogu biti neverovatno šarmantni, ali iza maske kriju svoje pravo lice. Prema zvezdama, ovo su najdvoličniji znakovi Zodijaka.

Blizanci

Ako ikada sretnete Blizanca koji se ponaša kao da ima dve različite osobe u sebi, niste daleko od istine. Blizanci su zloglasni po svojoj sposobnosti prilagođavanja situaciji i ljudima s kojima su okruženi. S jedne strane, mogu biti vaši najbolji prijatelji, s druge strane, mogu u isto vreme raspravljati s nekim drugim o stvarima koje vam ne bi nikada rekli. Blizanci jednostavno vole istraživati različite strane sebe i sveta. Neki bi ih nazvali dvoličnim, ali Blizanci bi to verovatno opisali kao bogatstvo ličnosti.

Vaga

Vage vole da održavaju mir i harmoniju, ali u tom svom večnom balansu često zaborave ko su one ustvari. One će vam se smešiti, podržavati vas, čak i uveravati da ste potpuno u pravu, a onda će s nekim drugim razgovarati na potpuno drugačiji način. Zašto? Zato što Vage ne podnose sukobe. Učiniće sve da ugode svima, pa makar to značilo da moraju nositi različite maske za različite ljude, prenosi Index.hr.

