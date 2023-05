Najfatalniji znakovi horoskopa: Nijedan muškarac ne može da im odoli

Ako je verovati astrolozima, žene rođene u ova tri znaka su najfatalnije. Njima nijedan muškarac ne može da odoli.

Bik

Ne postoji muškarac koji može da odoli njenom šarmu, lepoti ili snazi. Ova žena je uvek najglasnija u prostoriji. Muškarce privlači svojom duhovitošću i poseduju snažne liderske veštine, zbog čega je sklona organizaciji i kontroli. Ona je prave lepotica – i spolja i iznutra.

Blizanci

Žena u ovom znaku ima tradicionalnu lepotu koju obično možete videti samo u starim filmovima i uvek se ponaša kao prava dama. Veoma dobro čita ljude, pa nemojte pokušavati da joj prodate neke priče, jer neće nasesti. Žene rođene u ovom horoskopskom znaku imaju zapanjujuće oči pa kada je pogledate u njih, nećete moći da joj odolite – odmah ćete se zaljubiti.

Jarac

Ne vole veze za jednu noć, pa nikada neće biti s nekim samo zbog kratkotrajnog užitka. Dame u ovom znaku bo pre ostale same nego se zadovoljile s manje od onoga što zaslužuju. Inteligentne su, pa će vam razgovor s njim biti zanimljiv i naučićete mnogo stvari koje niste znali. One vole muškarce koji imaju nešto pametno da kažu. Snažne su i uvek postižu svoje zacrtane ciljeve, bez obzira koliko im vremena za to bilo potrebno. Ove žene nikada ne bi bile u toksičnoj vezi jer sebe cene dovoljno da bi dopustile muškarcu da ih kontroliše.

