Najmoćnije žene horoskopa rađaju se u ovim znakovima, prave neustrašive dame

One su jake, moćne i nikoga se ne boje. Ne boje se da budu same. Imaju izvrstan borbeni duh vredan divljenja – one su snažne dame

Bik

Ove žene su tvrdoglave i čvrste glave. Ne boje se nikoga i vrlo su nepopustljive u tome da dobiju ono što žele. Njihova tvrdoglavost deluje kao vatra koja održava njihovo snažno srce na životu. Usred svih teških problema u životu, žene u znaku Bika naučile su da se same nose sa svojim problemima.

Lav

Žene rođene u znaku Lava su ekstrovertne i neustrašive. Ne boje se da rizikuju jer žele da iskuse sve uspone i padove u životu. One su jedinstvene i oličenje su snage. Imaju sposobnost da reše svaki problem, čak i ako nije uvek ispravan.

Devica

Žene Device su čvrste i imaju hrabar stav. Ne dopuštaju da iko utiče na njihov rast ili da ih spreči u ostvarenju životnih snova, čak i ako to znači odricanje od stvari koje žele. Njihov nepokolebljivi duh svima služi kao inspiracija.

Strelac

One su optimistične, zabavne i uzbudljive. Dame Strelci su jake volje i imaju sposobnost da vide pozitivno svetlo u najnegativnijim situacijama. Ne dopuštaju da pesimizam uopšte utiče na njihov način razmišljanja.

Jarac

Žene u znaku Jarca su snažne, samouverene i imaju zapovednički stav. Autoritativne su i nezavisne. Ne treba im ničija podrška da idu kroz život. Takođe su izvrsne vođe budući da imaju visoke vrednosti i etiku. Vrlo su hrabre, piše TOI.

