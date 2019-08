NAJOBJEKTIVNIJI horoskopski znak?

– Naravno, Malo je komplikovanije od znaka. Ali krenimo sa znakom. Da li je to Ovan koji ne zna nista prethodno, ili je to Blizanac koji se hrve sa svojim twin, ili je to Devica gde je Merkur čist, ali prizeman, ili je to Škorpija, koja ide u dubinu, ili je to Strelac, koji se pita ko sam ja, ili je to Vodolija, koja gleda u budućnost, ili Riba, koja završava krug višeg znanja?

Jarac – zato što je njegov vladar Saturn ‘veliki učitelj’. Nije dobar, ali je pravedan (kao vreme). Uči te da prihvatiš odgovornost za svoje postupke. I kad te ‘odvuku’ sile Jupitera, Saturn će te vratiti na zemlju.

Međutim, druga strana Saturna je dogma, tako da ako veliki učitelj prihvati dogmu, recimo izunakaženu istoriju i prenese je kao istinu, Saturn ne propagira istinu (objektivnost). Saturn je objektivnost u vremenu. Uran je Bezvremena objektivnost.

Tako da po meni Vodolija, tj. Uran kao viši nivo Merkura, intelekta, jeste težnja za objektivnim.

Astrolozi obično Imaju jak Uran, veza Merkur. (gorbat)

– I ovde Jarac. (Adastra)

– Devica.

– Meni su odlični Merkur u Škorpiji i Merkur u Vodoliji, na temu objektivnosti, preciznosti…

Imam utisak da Devica često omaši, ne zato što je neobjektivna nego maši celu sliku jureći svaki detalj… (Leiths)

