Najsigurniji partneri: Ova 3 znaka i ne pomišljaju na PRELJUBU

Bik

Bik je poput „blaga“. Poznat po svojoj privrženosti, veoma teško donesi odluku o razvodu (jer voli udobnost i rutinu). Vrlo je požrtvovan i trudi se svim silama da održi stabilnost u odnosu.

Jarac

On veruje da njegov partner mora biti jedan, sve dok ih smrt ne rastavi. U svojoj glavi ima specifičnu ideju o idealnom odnosu, i to sprovodi. Neverstvo partnera je jedino što može učiniti da Jarac ne ostvari svoj cilj, jer on očigledno neće postići takav „autogol“.

Vodolija

Nije prisutan u ljubavnoj vezi jer je njegovo „ja“ iznad svega. Međutim, u svojoj najzrelijoj fazi, ako odluči da želi ekskluzivnost, spreman je da je ponudi i uroni u mirni porodični život bez „neželjenih efekata“.

