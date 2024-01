Najsrećniji ljudi rađaju se u ova 4 znaka horoskopa: Za njih neće biti prepreka, sve što požele – ostvariće

Ljudi koji su magnet za sreću

Astrolozi kažu da su ovi znaci zodijaka najsrećniji, odnosno da im zvezde pomognu kad god im je to potrebno.

Strelac

Strelac je najsrećniji znak zodijaka. Može da se izvuče iz svake situacije u poslednjem trenutku i to veoma lako. Najveći je avanturista i voli da putuje. Ima veliku sreću da nađe avio karte baš u vreme popusta ili prijatelje s kojima će podeliti gorivo do destinacije. Strelac ne dopušta samo da mu sreća dođe – on radi na tome.

Ribe

Ribe su drugi najsrećniji znak i potajno imaju nešto zajedničko sa Strelcem. Međutim, za razliku od Strelca, Ribe ne koriste silu da uhvate sreću. Umesto toga, koriste svoju intuiciju da oderaguju u pravom trenutku i tako ostvare svoje ciljeve, a to ih čini srećnim.

Rak

Rak je ume da manifestuje da mu se dogode lepe stvari koje ga čine srećnim i tako ih privuče. Njegova duša mu daje pogon, a intuicija govori u kom pravcu da ide. Za dodatni podsticaj sreće, podršku mu daju porodica i prijatelji za koje je veoma vezan.

