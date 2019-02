Najveći LAŽLJIVAC u horoskopu

„Da li stvarno to ima veze s nekim posebnim znakom, ili su to uplivi planeta, aspekata i koje čega još. Mislim da ne bi bilo fer odmah reći Blizanci…“ (Gotika)

„Eh…mogli bismo za svaki znak utvrditi iz kojih pobuda ume da slaže. Jedan znak da bi se hvalio, lovorike i sl, jedan znak laganjem prikriva introvertnost, jedan znak laže karikiranjem priča da bi bio duhovitiji od ostalih. I ovo je uopšteno, ali recimo ako pođemo od pretpostavke da je svaki čovek nekada slagao, neko retko, nekome je to navika, trećima odbrambeni sistem, pa iz samilosti, brige, zaštitnički, kurtoazije… Zatim, uzeti u obzir – ćutanje, tj prećutkivanje… I konačno, laganje sebe samog, čuveno zavaravanje.“ (AlterEgona)

„Ribe su lažovi, mutljivci, prećutkivači istine.

Vodolije vole kreativne laži i tzv. bele laži, kad veruju da je to za opšte dobro.

Ovnovi lažu da zaštite sebe.

Bikovi odbijaju da govore istinu ako to njima ne odgovara.

Blizanci su lažljivci na dnevnom nivou, ali to su sitnice.

Lavovi lažu sebe, Strelčevi zavaravaju druge i zameću trag, uglavnom jer ih smara da objašnjavaju.

Jarčevi žene izmišljaju tračeve.

Vage lažu iz navike, kurtoazno.

Device lažu iz osećaja da imaju pravo da govore šta hoće.

Rakovi prećutkuju stvari iako su svesni istine.

Škorpije nisu dobre s laganjem, suviše vole da govore neprijatnu istinu.“ (svetovid)

