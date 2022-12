Ne možete ništa sakriti od ova 3 znaka: Oni znaju kada lažete, mogu da vas čitaju kao otvorenu knjigu

Vodolija

Iz nekog razloga, Vodolije imaju reputaciju da su „udaljene“, ali taj stereotip ne može biti dalje od istine. Kao fiksni znak, životni cilj Vodolije je da izazove i održi društveni status kvo. A da bi to uradio, mora zaista da poznaje ljude. On sve posmatra, vodeći detaljne beleške u svom umu. Vodolije neće pričati osim ako ih direktno ne pitate. Ali kada to uradite, shvatićete da oni znaju celu vašu životnu priču, verovatno bolje od vas. Pod vladavinom Saturna, oni vode lične dosijee i pozivaju se na njih kad god je to potrebno. Vodolije tačno znaju šta se sada dešava, jer znaju šta se ranije dešavalo i imaju dokaze.

Škorpija

Zaista je težak posao pokušati sakriti bilo šta od Škorpije. Više od bilo kog drugog znaka, Škorpija uvek može da kaže kada lažete ili čuvate tajnu. Kada vas Škorpija pita: „Šta se dogodilo?“ ili „Kako si?“, on traži duševna otkrića, a ne površne razgovore, zato što može da čuje kako se zupčanici u vašem umu okreću, čak i ako mislite da igrate kul, on vas je zapravo već osetio. Pod upravom akcione planete Mars, Škorpija zna da otkrije sve i prodre svuda.

Blizanci

Možda ne biste očekivali da ćete naći ovaj određeni znak na ovoj listi, jer su Blizanci poznati po tome što su rasejani. Međutim, oni su veoma pametni i uvek tačno znaju šta se dešava. Pod vladavinom komunikacione planete Merkur, Blizanci su rođeni novinari i istraživači, uvek spremni da slede slutnju. Međutim, za razliku od ostalih znakova na ovoj listi, Blizanci to neće primetiti, niti će čekati pravi trenutak da progovore. Ovaj prevrtljivi vazdušni znak će se direktno pozabaviti problemom, čak i kada očajnički pokušavate da budete hladni.

