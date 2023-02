Njih je nemoguće slagati: Ovih 5 znakova Zodijaka su živi detektori laži!

Imaju oko za detalje, tako da im ništa ne prođe neprimećeno. U astrologiji postoje neki horoskopski znaci sa neobičnom sposobnošću da otkriju kada ih neko laže. Uvek morate biti na oprezu sa takvima i ne pokušavajte da ih prevarite ili slažete. Sa njima je lakše reći istinu odmah nego posle tražiti opravdanje za prevaru. Poznavaoci nebeskih prilika tvrde da postoji pet ovakvih znakova koji imaju urođeni talenat da vas „provale“ kada ne govorite istinu.

Ribe

Ribe su natprirodno intuitivne, ali istovremeno vrlo ranjive i osetljive. Poseduju sposobnost čitanja svake laži. Ribe vrlo dobro vide kada pokušavate nešto da sakrijete od njih. Ne moraju čak ni da razgovaraju sa nekim da bi razumeli šta se sa njim dešava. Savršeno čitaju gestikulacije i izraze lica – oni su pravi detektori laži.

Rak

Rakovi su vrlo osetljivi i emotivni. Veoma su empatični. Oni druge osećaju kao sebe. Rakove je lako povrediti, zbog čega, ako su doživeli veliku bol, brzo nauče da čitaju lica drugih. Njihove sposobnosti najbolje deluju sa bliskim osobama. Oni uvek saznaju ako krijete tajnu vezu ili izdaju.

Škorpija

Škorpije su lideri među onima koji namirišu laži na kilometar. Ali to je zato što su i sami odlični lažovi i manipulatori. Majstorski su savladali tehnike upravljanja ljudima i često ih sami koriste. Čak i ako to nisu namerno naučili, to im je u krvi. Oni imaju znanje o tome kako da utiču na čoveka i dobiju od njega ono što požele.

Jarac

Pripadnici ovog horoskopskog znaka vole mnogo da razmišljaju i analiziraju. Te njihove sposobnosti im pomažu da bolje vide i čitaju sve oko sebe. Kako bi sami sebe sačuvali od tajni i prevara, Jarčevi se okružuju samo onim ljudima u koje imaju povjrenja.

Blizanci

Blizanci jednostavno ne mogu da budu sami. Preko im je potrebna komunikacija i nije im uvek važno s kim je ostvaruju. Ali to ih ne sprečava da odmah uvide kome mogu verovati i od koga da se drže podalje. Blizanci mogu izgraditi dobre odnose s gotovo svima, ali samo retke smatraju svojim prijateljima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.