Novac im je najvažniji: 3 najveća MATERIJALISTA u horoskopu

Osobe rođene u ovim horoskopskim znacima jednostavno obožavaju novac i sve što on donosi. Iako svi na to gledaju kao na nešto loše, to ne mora nužno biti tako. Njima plodovi rada znače više nego bilo kome drugome i trude se što je više moguće.

Bik

Bikovi novac izuzetno cene. Rade koliko god je potrebno kako bi ga zaradili, a kada zarade dovoljno, vole da sebi priušte luksuzne stvari. Njihova najveća greška je ta što ponekad pokušavaju da kupe vlastitu sreću, što je vrlo kratkoročno.

Lav

Osobe rođene u znaku Lava od malena sanjaju o bogatstvu. Uvijek kupuju i investiraju u najbolje i vole život na visokoj nozi. Kada je u pitanju sticanje novca, nije im teško da rade i nekoliko poslova kako bi imali sve što požele. Vrlo su ambiciozni i veliki su hedonisti.

Jarac

Jarčevi novac i sve što poseduju cene više od ičega i ne žele ni u kom slučaju da budu bez svoje imovine. Jako su vredni i spremni su naporno da rade kako bi ostvarili svoje snove. Ipak, Jarčeve muči isti problem kao Bikove. Kupovanjem odeće i svakakvih nepotrebnih sitnica oni pokušavaju da sakriju neke probleme i da se se usreće na potpuno pogrešan način.

