Novembar donosi još 2 opasna datuma: Na udaru će najviše biti ljubav i finansije!

Prema astrolozima, očekuju nas još dva izazovna i opasna dana u novembru, ali će nam svemir dati priliku da jesen završimo pozitivno.

16. novembar – Venera ulazi u Strelca

Od 16. novembra do 9. decembra, mnogi od nas će biti skloniti riziku i avanturi. Posebno će to biti opasno za one koji su taj dan prisiljeni da rešavaju finansijske poslove i da donose bitne odluke. Venera će učiniti da mnogi ljudi jednostavno prestanu da mare za sigurnost, ali to može da se odrazi na zdravlje, pa zato obratite pažnju.

21. novembar – Merkur u konjunkciji s Venerom

Merkur i Venera u međusobnoj konjunkciji stvaraju vrlo snažne emisije negativne energije. Ovo će biti dan kada će mnogi od nas početi da razmišljaju o osveti. Pokušajte da se ne prisećate starih pritužbi ako ne želite da pokvarite raspoloženje sebi ili svojim voljenima. Ne pričajte o onome što se dogodilo pre, već gledajte samo na pozitivne stvari.

I ovo je vreme da se spremimo za promene. Periodi pomračenja su vrlo transformativni i donose kolebljivu energiju koja može uznemiriti naš duh i uzburkati emocije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.