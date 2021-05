Odani i spremni da pomognu: Ova 3 znaka pravi su prijatelji

Njima možete da verujete

Devica je ona vrsta prijatelja koja će vam prva priteći u pomoć. Dovoljno je da nešto nasluti, primeti ili načuje, već će se stvoriti ispred vas i ponudiće vam konkretnu pomoć. One su veoma brižne i spremne su sve da učini za svoje prijatelje, pa čak i poznanike. Iako su im glave uvek zabijene u posao, one će se potruditi da bar malo vremena izdvoje za one koje vole i cene.

Jarac je prilično „krut“ horoskopskih znak, sa veoma uskim pogledom na svet. Ali kada je prijateljstvo u pitanju, Jarac je veoma odan i uvek će biti uz svoje drugare. Oni nisu osobe koje imaju veliki krug prijatelja, već su skloni negovanju dugogodišnjih prijateljstava. Poznati su po tome da prelaze preko svega i opraštaju i svađe i uvrede.

Za Raka je najvažnije da se sa svojim prijateljima emocionalno poveže. Oni najčešće vode razgovore o tome šta osećaju. Zato im je veoma važno da svom prijatelju mogu da veruju i da na njega mogu da se oslone. Pre svega, da mogu da mu povere svoje najintimnije tajne i da znaju da će od njih dobiti najbolji savet. Za takvu osobu su spremne sve da urade.

