Oni su NAJVEĆA ZLOPAMTILA horoskopa

Možda ljutnja traje još iz vremena kada vam je u školskoj klupi zalepila žvaku za kosu i možda joj se sada uljudno javljate na ulici, ali u podsvesti, bes ostaje da „čuči“. Sa astrološkog stanovišta dvaznaka u Zodijaku mogu da se ljute do kraja večnosti.

Rak

Ako zabacite udicu u duboku rupu osećanja emotivnog Raka okrićete da se tamo nalazi mnogo tuge i žaljenja. Rak je sasvim izvesno sposoban da žali za načinom na koji se veza završila pre više od 10 godina, kao i da pamti prvu kritiku koju mu je šef uputio, iako je odavno otišao na bolju poziciju u drugu firmu. Takođe čak ni najboljem prijatelju neće nikad oprostiti što je zaboravio da mu čestita rođendan. Rakovi imaju tu neverovatnu sposobnost da se grčevito drže svih svoji osećanja nezadovoljstva iz prošlosti. Oni su u stanju godinama da u svojoj glavi ponavljaju scenario izdaje i da preispituju argumente. Ono u čemu je Rak takođe vrlo vešt je njegova sposobnost da bude srdačan prema ljudima koji su mu naneli nepravdu, čekajući trenutak za osvetom.

Škorpija

Ranjivost nije svojstvena kosmičkim Škorpijama. Uvek spremne za napad Škorpije nikad ne spuštaju gard i verno brane svoju teritoriju. Intuitivnim Škorpijama je svojstveno to da dok dišu pamte nepravdu koja im je nanesena, koliko god vremena od nje da je prošlo. One ne veruju u vreme koje ima moć izlečenja, čekajući sa podsmehom priliku da zariju svoja kliješta i žaoku. Škoprije su vrlo probirljive po pitanju osoba sa kojima dolaze u kontakt i ako ih neka od njih izda, tu je kraj, jer oproštaj nikad nije opcija. Koliko god da ste do juče značili jednoj Škopriji, kada je izneverite vi ste zauvek izbrisani iz njenog života.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.