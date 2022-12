Oni su sami sebi najveći neprijatelj na putu DO SREĆE

Upravo zbog večnih dilema ne mogu da odaberu pravi put, što ih rastužuje. Iako neodlučni, prilično su nepokolebljivi na putu do svojih ciljeva. Skloni su žrtvovanju čak i onda kad je to nepotrebno. Neprestano su u nekom strahu, što ih vodi do crnih misli. U društvu su uglavnom omiljeni zbog svoje dobroćudnosti i inteligencije pa se lepo slažu sa suprotnim polom. Oni su sami sebi najveći neprijatelji na putu do sreće. To su Vage.

Uvek razmišljaju o posledicama i predviđaju budućnost koja je u njihovim mislima najčešće crna i neizvesna. Opterećena kontrolom, Vaga je prilično tužna, pa čak i depresivna jer ne može da kontroliše svaku stvar koja postoji, piše 24sedam. Njihova neodlučna priroda takođe utiče na njihove emocije, što može dovesti do toga da budu zbunjeni o tome kako se zaista osećaju. Emocionalna ravnoteža je veoma važna za Vagu. Kada tuga naruši tu ravnotežu, Vage padaju. Njihova tuga je jedna od beznađa i skloni su tome da joj se predaju. Vaga je samostalni ekvilajzer emocija. Ako veruju u svoju sposobnost da izjednači svoju tugu i posegnu za pomoći, mogu se vratiti na pravi put za tren. U društvu se lepo slažu sa suprotnim polom. Možda zvuči čudno, ali Vaga bi radije stavila tuđa osećanja na prvo mesto ispred svojih. Međutim, zbog svojih negativnih stavova oni su sami sebi najveći neprijatelji na putu do sreće.

