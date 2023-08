Osobe rođene u ovim znacima horoskopa vole da sede na dve stolice, vernost im nije jača strana

Jednostavno nemaju problem da budu u paralelnim vezama jer im to prija

Pojedini pripadnici Zodijaka nisu baš najverniji i oni su skloni paralelnim vezama. Proverite o kojim horoskopskim znacima je reč.

Ovan

Ovnovi su veoma energični i strastveni i stoga se ne plaše da preuzmu inicijativu u ljubavi. Oni cene slobodu i nezavisnost, tako da mogu biti u više veza istovremeno bez krivice ili stida. Međutim, njihova impulsivnost i potreba da stalno budu u centru pažnje mogu ih dovesti u nezgodne situacije. U paralelnim vezama, Ovnovi imaju poteškoće sa donošenjem odluka zbog strasti i želje za novim avanturama. Međutim, jednom kada Ovan pronađe pravu ljubav, spreman je da sve kako i veza funkcionisala, piše Naj Žena, a prenosi Luftika.

Blizanci

Blizanci lako privlače pažnju drugih. Vole da komuniciraju i to ih često dovodi do ljubavnih trouglova. Oni uživaju u pažnji i laskavim rečima koje dobijaju od mnogih ljudi. Međutim, oni nastoje da zadrže slobodu i nezavisnost u ljubavnim odnosima, pa ne vole da pritiskaju ili ograničavaju drugu stranu. Blizanci mogu lako da se zaljube, ali i da brzo izgube interesovanje što često dovodi do paralelnih veza.

Lav

Lavovi su veoma ambiciozni i energični i obožavaju da se svet vrti oko njih. Lavovi cene lepotu i eleganciju, pa mgu biti veoma izbirljivi pri izboru partnera. Oni su po prirodi lideri i zbog toga su često meta privlačnosti suprotnog pola. Međutim, Lavovi mogu doživeti unutrašnji sukob između želje da zadovolje ponos i potrebe za stabilnom i posvećenom vezom. Ovom predstavniku znaka će zbog toga trebati vremena da shvate svoja prava osećanja i da naprave pravi izbor. Ali kada se jednom odluči, njima paralelne veze više neće biti poznanica.

Vaga

Vage imaju osećaj za stil i gracioznost koji privlači pažnju suprotnog pola. Međutim, oni istovremeno mogu biti neodlučni i zavisni od mišljenja drugih. To je problem kada Vaga pokušava da zadovolji potrebe oba partnera kad se nađu u ljubavnom trouglu. One su veoma društvene osobe koje pronalaze kompromise i izbegavaju sukobe. Predstavnici ovog znaka često ulaze u paralelne veze jer se plaše pogrešnog izbora ili povrede osećanja druge osobe.

Bik

Bikovi su najprijatniji i najmirniji znakovi Zodijaka i često se zalažu za porodične vrednosti. Međutim, pošto su navikli na stabilnost i udobnost, teško im je da se odviknu starog načina života, ali i ljudi u njemu. Zbog toga im je lakše da budu zaglavljeni u paralelnim vezama nego da trpe posledice i preuzimaju odgovornost za to.

