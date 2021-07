Otkrijte kakva karma prati vaš horoskopski znak

Karma je energija koja prolazi kroz naše živote i menja se u skladu s našim akcijama. Univerzum odgovara i nagrađuje nas onako kako i mi nagrađujemo njega, odnosno koju energiju mu šaljemo. Karma je povezana i s astrologijom, a prema tumačenju karaktera horoskopskih znakova, astrolozi ističu da svaki znak ima svoju karmu i karmički dug.

Ovan

Glavni nedostaci Ovna su njihova nestrpljivost i impulsivnost, koji lako prerastaju u bes. To uključuje aktivnosti koje vam oduzimaju vreme, a ne donose ništa dobro. Ako želite da izbegnete gubljenje vremena na ispravljanje grešaka i posvetite se stvaranju nečega novog ili sticanju novih iskustava, onda samo naučite da razmislite pre nego što uradite nešto i sačekajte pravi trenutak.

Bik

Poput Ovna, Bik je sklon tvrdoglavosti. Mnogi ovo smatraju podsticajem koji proizlazi iz vaše ambicije. I na putu do moći, možete steći puno neprijatelja. Pokušajte da budete strpljiviji jer i drugi ljudi, sviđalo vam se to ili ne, takođe imaju mišljenja i ciljeve. Poštujte druge i oni će vas poštovati.

Blizanci

Blizanci imaju ozbiljne poteškoće sa koncentracijom, zbog čega često nešto menjaju u svom životu, ne upuštajući se u dublji značaj stvari. Po pravilu to dovodi do toga da ljudi ignorišu vaše mišljenje, jer brzo gubi na značaju. Pokušajte da to promenite i svojom pozitivnom energijom uticati na druge da završe projekte. Radite na sebi i postanite bolja osoba, piše Sensa.

Rak

Rakovi su često previše emocionalni, zbog čega stalno žive u prošlosti. Uvek se trudite da usmerite svoju energiju na sadašnji trenutak i uživati u onome što vas okružuje. Izađite iz začaranog kruga obmana. Vaša pozitivna energija pomoć će vam da pobedite izazove.

Lav

Sve je u redu ako sve ide po vašem planu. Ali ako nešto pođe po zlu, onda Lavova plemenitost nestaje, ustupajući mesto nekontrolisanom besu. Pokušajte da budete strpljiviji i nemojte hraniti svoj ego. Nezdravo visok ego je ono što vam ne dozvoljava da budete potpuno srećni.

Devica

Device su vrlo zahtevne osobe koje većinu svog vremena troše na destruktivnu kritiku, najčešće kritikovanjem sebe, a ne na postizanje ciljeva. Pokušajte da prihvatite stvari kakve jesu – ovo će vam omogućiti da idete napred, a da se ne zaglavite u močvari sopstvenih neuspeha. Pre ili kasnije, život će vam zahvaliti za pozitivne promene u vašem pogledu na svet.

Vaga

Vrlo ste neodlučna osoba sa snažnom predispozicijom za pasivnost i ishitrene odluke o prehrani i fizičkoj aktivnosti. To obično dovodi do viška kilograma, što samo povećava vašu sumnju u sebe. Pokušajte da prekinete svoju rutinu i započnete život ne osvrćući se na posledice. Uživajte u svom uspehu i u tome koliko se vaš život promenio.

Škorpija

Jedna od glavnih osobina svake Škorpije je sličnost sa životinjskim simbolom ovog sazvežđa. Činjenica je da su rođeni pod ovim znakom uvek spremni da ubodu onoga ko im se nađe na putu. Škorpije često podlegnu besu, a zatim trpe posledice svojih postupaka. Nema potrebe da zaboravite na sve pritužbe, samo prestanite da trošite energiju na osvetu. Uskoro vas očekuje nešto dobro, pa krenite napred.

Strelac

Brzo razmišljanje čini Strelca vrlo iskrenim ljudima, sposobnim da svoju pozitivnost usmere na sve što ih okružuje. Ali, nažalost, zbog takve iskrenosti i postupaka ponekad drugi ljudi pate. Strelac je sklon sebičnosti i ne razmišlja o tome šta će drugi osećati ili misliti. To ih pretvara u ljude koje drugi pokušavaju da izbegnu. Razmislite o svojim rečima pre nego što ih izgovorite kako bi vaša istina izgledala pozitivnije.

Jarac

Jarac često ima pesimističan pogled na svet. Skloni su da pravdaju svoje neuspehe, pripisujući ih lošoj sreći ili nedostatku sposobnosti drugih ljudi. Ako stvar uzmete u svoje ruke, možete promeniti svoju sudbinu i doživeti promene iz korena u percepciji sveta i okoline. Da, mnogo je lakše žaliti se, ali na ovaj način ćete provesti čitav život trpeći posledice, iako biste jednostavno mogli da uživate u svojim dostignućima.

Vodolija

Vodolije imaju tendenciju da preuzmu više projekata nego što mogu da podnesu. To dovodi do potpunog nedostatka vremena za druga područja života, uključujući romantične veze. Na kraju svi počinju da misle o njima kao o hladnim i dalekim osobama. Uvek pokušajte da imate vremena za bliske prijatelje i porodicu.

Ribe

Jedna od najčešćih osobina Riba je nedostatak potrebe za donošenjem odluka. Ljudi vas doživljavaju kao osobu koja živi u oblacima. Skloni ste često da slušate komentare drugih ljudi, a to vas može sputavati da živite onako kako želite. Pokušajte da preuzmete kontrolu nad sopstvenim životom.

