Ova 3 horoskopska znaka su ubedljivo najgora u krevetu!

Kada je seks u pitanju, postoji previše različitih ukusa i senzibiliteta. Ljudi upražnjavaju seks kako bi obostrano uživali, delili intimu, ljubav ili samo zadovoljavaju seksualnu glad. Međutim, zvezde nam otkrivaju koja tri znaka su najgora u seksu!

Blizanci

Ovo je jedan radoznao i pokretljiv znak u svakom smislu. Mnogi Blizanci umeju da koriste i mozak za vreme seksa, što ne može da odmogne. Muškarci u ovom znaku vole da se hvale i sami su vrlo spremni na akciju, ali kada dođe do tog trenutka, odustaju ili se foliraju. Kod njih seks traje oko dva minuta, a istinski bezgranična sebičnost Blizanaca se vidi prilikom njihovog ponašanja u krevetu. Sa druge strane, većina ženskih pripadnika ovog znaka dobre su u krevetu, osim ukoliko imaju tendenciju za večnom predigrom.

Strelac

Karakteristika kod muških pripadnika znaka Strelca je po pravilu avanturizam i eksperimentisanje, a kod ženskih baš naprotiv – tradicionalizam bez mnogo eksperimentisanja. Dakle, nikakvi seksualni odnosi ovde proizilaze iz prevelike želje jednih za nečim novim, perverznim i uzbudljivim i preterane želje ovih drugih, uglavnom žena, za klasičnim, zdravim, ali konvencionalnim odnosom. Kada im to nije po volji, Strelčevi gledaju da se što pre sve to završi, a onda pobegnu glavom bez obzira. Oni tipičniji jednostavno odu i za vreme samog seksa. Takođe, teoretisanje je preterano ili naprotiv totalno nepominjanje teme, a gola praksa je ono što ovde, ne uvek, ali jako često fali. Ne brinite, niste vi najgori u seksu, ima još jedan gori!

Ribe

Mnogi astrolozi odbijaju da nabrajaju kao ovaj, inače jako emotivan, dubok, senzualan i seksualan znak, u one koji su loši u seksu, ali i u ljubavi. Ženske Ribe grizu i provociraju više i od agresivne ženske Škorpije ili Ovna, a sadistički prizivaju sadizam, jer su u suštini mazohisti. Podbacivanje u seksu im je kao i u mnogim drugim stvarima – viktimizam. Oni sve unište, jer je to znak koji najviše uživa, ali i pati u “seksu sa emocijama” i to važi za oba pola.

