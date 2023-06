Ova 4 horoskopska znaka čeka najsrećnije leto u životu: Pred njima su meseci za pamćenje

Za neke ljude letnji meseci će biti vrlo srećan period i imaće najbolje leto. Biće to zanimljiva kombinacija avanture; lične promene, ali i one na životnom planu. Od 21. juna do 23. septembra dogodiće se mnoštvo pozitivnih promena, a tome će najviše biti izložena četiri horoskopska znaka.

Bik

Ljudi rođeni u ovom zemljanom znaku osećaće se vrlo samouvereno dok se Jupiter kreće kroz prvu kuću koja predstavlja identitet. Ovo je tranzit koji im donosi optimizam i stav da će sve moći napraviti u budućnosti, ali i ostaviti prošlost iza sebe. Tokom letnjih meseci će se posebno izraziti energičnost, a ljudi će biti impresionirati vama, ali što je najvažnije vi ćete biti impresionirani sami sobom. Širom otvorite oči kako ne bi propustili sve prilike i setite se da nije dobro preterivati. Ovo je odličan tranzit ako planirate putovanja, upoznavanje novih ljudi i zabavu.

Venera je 6. juna prešla u četvrtu kući koja predstavlja dom, a kako je to vladajuća planeta ovog znaka imaće veliki uticaj. Kada se 22. jula počne kretati retrogradno počećete da preispitujete privatne odnose i porodični život. Razmišljaćete o osećaju sigurnosti i svojim željama u emotivnim odnosima. Ali Mars, planeta snažne energije, biće u petoj kući od 11. jula i istaknuće vašu želju da uživate u svemu što vam život ponudi. Krajem jula biće vreme dobre sreće i uspeha zbog uloženog truda jer će Mars formirati trigon s Jupiterom. Slušajte svoj instinkt i rizikujete i budite spremni za sve prilike koje će se otvoriti. Ovo leto planete su na vašoj strani, piše Žena.hr.

Lav

Ovog ćete leta biti primećeni. Jupiter prolazi kroz vašu desetu kuću posla i stvara pažnju koju upravo želite za sebe. Vaš ugled raste i bićete spremni za isticanje. Postoji otvoreni put prema napredovanju u karijeri, službenim putovanjima, promeni posla i uopšteno poslovnom uspehu. Od 19. juna biće vreme za odabir pravih prilika u kojima ćete uživati jer ćete moći puno da postignete.

Kad Venera kreće na retrogradno putovanje, 22. jula, kroz vašu prvu kuću počećete opet da razmišljate o svom imidžu. Leto 2023. biće vreme za novi izgled, ali pripazite da se ne počnete da gledate samo kroz fizički izgled. Osim toga važno je da slušate svoje instinkte vezano za novac jer će odvažan Mars formirati trigon s Uranom desetoj kući od 15. avgusta. Takođe ćete imati jasno izraženu želju za slobodom, a uz sve ćete imati visok nivo energije pa će biti pravo vreme za nove projekte. Biće to takođe dobro vreme za upoznavanje novih ljudi i zabavna iskustva.

Strelac

Leto 2023. vreme je za prihvatanje sebe i svojih vrednosti, a tokom tog vremena Jupiter će donositi optimizam u šestu kuću zdravlja. Osim toga optimizam će se širiti i na poslovnom planu i uživaćete u onome što radite, a usavršavaćete se i to će vam doneti zadovoljstvo i spoljne nagrade. Venera retrogradno prolazi kroz vašu devetu kuću putovanja i rast što znači da ćete poželeti da promenite određene stvari. Dopustite sebi da se menjate i ostvarite svoje nove želje.

Tokom retrogradnog kretnja Venere kroz devetu kuću putovanja i rasta postaće vam jasno kako se sve oko vas menja. Od 31. jula energični Mars biće u trigonu s Jupiterom zbog čega ćete doneti neke odluke vezane za posao, ali i uopšteno vezano za život. Skoro sve što odlučite biće popraćeno srećom, a uspeh će se dogoditi.

Škorpija

Ovo je vrlo moćno vreme za vas. Jupiter u sedmoj kući partnerstva i retrogradna Venera koja prolazi kroz desetu kuća posla doneće revidiranje ličnih i profesionalnih odnosa i otpuštanje onih koji vas ne zadovoljavaju. Takođe Jupiter donosi sreću u poslu i u javnosti, a to će pozitivno uticati na finansije. U međuvremenu, Venera će Škorpijama pomoći da shvate šta žele od sebe i da stvarno razumeju sopstvena očekivanja. Ali kada se radi o privatnom životu budite spremni na neke promene i novu vezu, a važno je da u njoj možete rasti i učiti o sebi. Ako ste u vezi onda ćete možda poželeti da podignete vezu na nov nivo, a svakako ćete shvatiti gde su problemi u odnosu. Možda ćete čak i odlučiti da odete iz odnosa ako mislite da je to dobro za vas jer je vreme bolju svetliju budućnost.

U avgustu stiže novo povoljno razdoblje, planete koji vladaju ovim znakom, Mars i Pluton, formiraće trigon i stvoriti novi talas ambicije i naglasiti liderske sposobnosti. Spoljne i unutrašnje prepreke koje su se činile nepremostivima iznenada su sitnice na putu jer strast i samopouzdanje ohrabruju i impresioniraju druge. Slušajte svoju intuiciju ovog leta i samo idite prema svom cilju.

