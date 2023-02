Ova tri horoskopska znaka su toliko tvrdoglava da iritiraju sve oko sebe!

Sigurno poznajete nekoga za koga je kompromis nepoznanica. To su one osobe koje baš uvek moraju biti u pravu, ma o kakvoj situaciji bila reč. Kako piše Your Tango, tvrdoglavost kao osobina najizraženija je kod sledeća tri horoskopska znaka:

Lav

Najegoističnijima od svih znakova, Lavovima, ispod časti je priznati da nisu u pravu. Uvek se ponašaju kako žele i govore što god žele, a ako im pokušate dokazati da greše, postanu vrlo neugodni.

Ovan

Iako ih inače krasi vrlina odlučnosti, Ovnovi i s njom ponekad preteraju. Ako su sebi odredili neki cilj, učiniće sve da do njega stignu i neće dopustiti da im bilo ko ili bilo šta stane na put.

Škorpija

Škorpije bi mogle da se prepiru do beskonačnosti. Često su zbog toga vrlo iritantni ljudima oko sebe, ali ne odustaju dok ne dokažu da su u pravu.

