Ovaj horoskopski znak imaće najbolji kraj 2021. godine, kažu zvezde

Bliže se kraj godine i verovatno ste već usred planiranja proslave Nove godine. Čak i ako ove godine moramo da budemo pažljiviji zbog situacije s koronom, to ne umanjuje uspešno „zatvaranje“ godine. Ako se pogledaju zvezde, ovaj horoskopski znak može da se raduje predivnom kraju godine…

Strelac će imati najbolji kraj 2021. godine

Strelci se sada mogu radovati kraju godine. Pre svega, mogu u potpunosti da iskoriste energiju svoje sezone do 21. decembra, što će svim strelcima dati krila i nakon toga. Osim toga, jedan od najboljih tranzita događa se neposredno pre kraja godine, što će takođe imati veliki uticaj na početak nove godine: Jupiter će se 28. decembra 2021. preseliti u svoje omiljeno mesto – ribe, gde će energija strelca i njegove teme doći na svoje.

A šta to još znači za strelca? Ovim vatrenim znakom vlada Jupiter, zbog čega će njegova planetarna kretanja uvek imati veliki uticaj na strelca. Kada uđe u znak ribe, posebno će se aktivirati njihova četvrta kuća, što znači dom i porodicu. To dovodi do činjenice da se kod inače avanturističkog entuzijasta strelca budi posebna potreba za većom pripadnosti i obezbeđuje puno skladnosti u privatnom okruženju.

Ne brinite da će vaš profesionalni uspeh trpeti. Dovoljno ste se pripremali i sada ćete moći da uživate u prednosti, uključujući i pohvale svojih nadređenih. Početak sezone jarca 22. decembra napuniće vas ambicioznom, ali realnom i prizemnom energijom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.