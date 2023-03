Ovaj horoskopski znak je toliko genijalan, a nije ni svestan koliko je poseban

Predstavljaju se na dva načina: s jedne strane kao stidljivi i mirni, a s druge strane mogu biti ekscentrični i energični. U oba slučaja su duboki mislioci koji vole da pomažu drugim ljudima. Visoko intelektualan, ovo je znak vatrene nezavisnosti iz koje proizlazi intuicija praćena logikom. Reč je o Vodolijama, piše Zadovoljna.rs.

Oba tipa ličnosti Vodolije veoma su sposobna da vide, bez predrasuda, obe strane, što ih čini osobama koje odlično rešavaju probleme. Iako su veoma prilagođeni energiji koja ih okružuje, imaju duboku potrebu da budu neko vreme same i daleko od svega kako bi obnovile energiju.

Ključna reč za ovaj znak je “mašta”, a osobe rođene u znaku Vodolije mogu da vide svet pun mogućnosti iako se čini da ih nema – zato su često neshvaćene i idu ispred svog vremena. Ipak, to su najkreativniji ljudi koje ćete sresti i za koje možete reći da su genijalni. Mocart je, na primer, bio Vodolija. Bob Marli je bio Vodolija. Vodolije su i Opra Vinfri, Džastin Timberlejk, Majkl Džordan, Joko Ono.

Vodolija je vazdušni znak i koristi svoj um u svakoj prilici. Ako ne postoji mentalna stimulacija, njoj je dosadno i nedostaje joj motivacije da postigne najbolji rezultat.

Uran, vladajuća planeta ovog znaka, ima plahu, naglu i ponekad agresivnu prirodu, ali on takođe Vodolijama daje vizionarske kvalitete, jer su oni u stanju da proniknu u budućnost i znaju tačno šta će raditi za pet ili deset godina. Uran im je podario moć brze i lake transformacije, pa su poznatije kao mislioci, progresivci i humanisti. Dobro se osećaju u grupi i zajednici, pa teže da stalno budu okruženi drugim ljudima.

Vodolija je simbol čuvara vode, vode koja leči ljude, biljke i životinje i osigurava da se život nastavlja. Zato Vodolije teže da osete udeo u životnom ciklusu i u stanju su da urade bilo šta da bi se on održao.

Najveći problem za Vodoliju predstavlja osećaj da je ograničena ili sputana. Zbog želje za slobodom i jednakošću za sve, uvek će težiti da osigura slobodu govora i kretanja kako joj odgovara. Ovaj znak ima reputaciju hladne i bezosećajne osobe, ali to je samo njen odbrambeni mehanizam protiv prerane bliskosti. Naučiti da veruju drugima i izražavanje emocija na zdrav način jesu dve veštine koje stiču rastom i razvojem tokom vremena.

Vodolija – ljubav i seks

Intelektualna stimulacija je daleko najveći afrodizijak za Vodolije. Ništa je više ne može privući od interesantnog razgovora sa nekom osobom. Kada je u pitanju ljubav, najviše im odgovaraju osobe koje ne shvataju olako njihovu iskrenost. Otvorenost, komunikativnost, maštovitost i spremnost da rizikuju jesu kvaliteti koji se dobro uklapaju u perspektivu života ovog znaka. Poštenje i iskrenost su od suštinskog značaja za nekoga ko želi dugoročnu vezu sa ovom dinamičnom osobom.

Vodolija – prijatelji i porodica

Iako su pripadnici ovog znaka komunikativni, za zbližavanje sa ljudima im treba vremena. S obzirom na to da su vrlo osetljive i oprezne, za Vodolije bliskost podrazumeva ranjivost, a to se ne shvata olako. Neposrednost Vodolija u kombinaciji sa njihovim čvrstim stavovima na neki način ih čini izazovom za upoznavanje. Ona će učiniti sve za voljene osobe do tačke samožrtvovanja ako je potrebno. U prijateljima najčešće traže osobine kreativnosti, intelekta i poštenja. Kada je reč o porodici, očekivanja nisu ništa manja. Iako imaju osećanje dužnosti prema rođacima, oni neće stvarati bliske veze ukoliko ista očekivanja kao i kod prijateljstva ne budu ispunjena.

Vodolija – karijera i novac

Vodolije unose entuzijazam u posao, imaju izuzetnu sposobnost iskorišćavanja svoje mašte u poslovne svrhe. Karijera koja omogućava razvoj koncepta i demonstracije može dobro da odgovara ovom znaku.

“Ja znam” je ključni izraz za Vodoliju. Visok intelekt u kombinaciji sa spremnošću Vodolija da dele svoje talente, inspiriše mnoge koji rade u njihovom okruženju. Vizionarski tip, Vodolija voli da se uključi u poslove koji imaju za cilj da čovečanstvo učine boljim. Kada je u pitanju novac, ovaj znak zaista ima talenat da održi balans između trošenja i uštede novca. Kada izađu u kupovinu, ekstravagantne, sjajne stvari sa šljokicama će im prvo zapasti za oko, iako su im kuće obično uređene sa puno stila i ukusa. Nije neuobičajeno videti Vodoliju obučenu u smela odela jarkih boja. Većina osoba rođenih u znaku Vodolije su dobro prilagođene svom osećaju za stil i ne plaše se da ga pokažu.

Poslovi glume, pisanja, nastave, fotografije ili pilota im veoma odgovaraju. Najbolje okruženje je ono koje im daje slobodu da rešavaju problem bez striktnih smernica. Vodolija je nekonvencionalan tip i ukoliko dobije priliku da iskaže svoj talenat, može postići zavidan uspeh. Za Vodoliju – najbolje okruženje je bilo kakvo okupljanje ljudi radi razmene ideja.

