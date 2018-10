Ovaj znak je nežan, ali posesivan

Kako prepoznati žene u znaku Raka? One imaju problematičnu kožu, lepo ovalno lice, krupne oči i figuru a la Merilin Monro. Sklone su gojaznosti, mnogo se smeju i oblače se u zavisnosti od raspoloženja – od erotične garderobe pa sve do tamnih i sumornih boja.

Dobre strane žena rođenih u znaku Raka jesu te što su vrlo odane, ljubazne (naročito prema starijim osobama), verne i vole da pomognu svima. Kada su dobro raspoložene, biće najslađa i najljupkija stvorenja na svetu.

Međutim, imaju one i loše osobine. Kada nisu dobro raspoložene, oko sebe naprave pravi Kineski zid i niko ne može da im priđe pošto ne zna na čemu je. Vrlo su osetljive i ne opraštaju ako im neko učini nešto nažao. Veoma lako se uvrede i sve doživljavaju kao ličnu tragediju. Preosetljive su i to im je najveća mana.

Kada se zaljube, to je uvek fatalno, jer one vole jaka osećanja. Posesivne su, a ideja o ljubavi kod njih je toliko snažna da ne znaju kada treba da se zaustave u toj navali osećanja. Muškarci se plaše tolike količine osećanja i njihovog zaštitničkog stava. One moraju da od drugih čuju da je kraj veze pošto same nisu u stanju da to procene. Žene Rakovi ne funkcionišu bez muškaraca.

Šta je sa muškarcima u znaku Raka? Oni su vrlo senzitivni, romantični i sentimentalni. Veruju malom broju ljudi i nisu otvoreni prema svetu. U ljubavi se plaše da će biti povređeni, ali kada jednom zavole, vole dugo i snažno. Ne stide se sopstvenih suza, osećajni su, vole hranu i za njih ćete postati kraljica ako znate dobro da kuvate. Od svih znakova Zodijaka, oni najlakše iskazuju svoja osećanja.

Omiljena boja ljudi rođenih u znaku Raka je zelena kao smaragd ili kao zelenilo morskih dubina. Da li posle svega makar malo prepoznajete i sebe u celoj ovoj priči – ako ste Rak u horoskopu, naravno?