Rođeni u ovom znaku su ozbiljni, snalažljivi i nedruštveni.

Ćutljivi su i nerado se poveravaju drugima, a izbegavaju i da traže pomoć od drugih.

Osobenjaci cu i sve stvari više vole da urade sami nego da im neko smeta. U tome prilično uspevaju, jer su i suviše tvrdoglavi i uporni. To uopšte ne skrivaju. Naprotiv, ako je potrebno, to mogu i da dokažu, i to na najbrutalniji način.

To su ljudi u znaku JARCA (od 22. decembra do 20. januara).