Ovi astro znakovi ne umeju da sakriju ljubomoru, neće se radovati vašoj sreći

Kada vam se desi nešto lepo ili čujete neku dobru vest, često vam prvo padne na pamet jedna osoba kojoj to jedva čekate da saopštite. To je često partner, najbolji prijatelj ili član porodice. Osoba koja je sa vama i do sada delila i sreću i tugu. Međutim, sigurno ste se susreli i sa onim drugim ljudima, onima koji se nimalo ne raduju tuđoj sreći. Neki umeju to dobro da sakriju, dok se drugima na licu manifestuju osećanja.

Od nesigurnosti do nezadovoljstva samim sobom, razlozi za zavist mogu biti brojni. Njihova luda ljubomora često smanjuje njihovu sopstvenu vrednost, a ponekad ih čak dovodi do ekstrema toksičnog ponašanja. Njihova sreća i radost se poremete kada vide druge srećne. Astrološki gledano, ovi znaci Zodijaka će zavideti tuđoj sreći.

1. Ovan

Temperament ljudi rođenih u znaku Ovna ima tendenciju da eskalira kada neko koga poznaju radi nešto bolje od njih. Oni mogu postati superkonkurentni i ići na sve samo da bi se pokazali što bolje. Njihov bes ili ljubomora često su rezultat nesigurnosti u sebe, a njihova razdražljivost ih može lako naterati da se zanose svojim emocijama.

2. Bik

Bikovi su bića “jake” glave, ali nisu svesni svojih snaga i slabosti. Jednom kada vide da neko dobija pohvale i komplimente, osećaju se loše zbog sebe i gubi im se samopouzdanje, što se ispostavilo da je glavni razlog njihove ljubomore. Nikada ne puštaju svoju gorčinu na površinu i uspešno je prikrivaju.

3. Jarac

Jarčevi nikada ne mogu biti zadovoljni zadovoljstvom drugih. Uvek žele da se osećaju superiorno, u svakoj sferi života žele da pobeđuju, baš kao i u poslu. Najviše će ih razbesneti ukoliko dobija više pohvala za nešto do čega je njima i previše stalo.

4. Škorpija

Iako su Škorpije sentimentalne, žele da se njihova nadmoć oseća nadaleko. One vole da preuzmu kontrolu, a kada drugi uspeju u nečemu, osećaju da bi to moglo da ometa njihovu dominaciju i moć, da eskalira njihovu ljubomoru i da je podigne na vrhunac, piše “Pinkvilla”.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.