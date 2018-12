Ovi znaci povrediće vas kad se najmanje nadate

Koji su to znakovi koji vas mogu povrediti kad to ne očekujete? Evo 6 znakova kojih se treba paziti:

Ovan – uvek traži prilike u životu, a naročito prilike u kojima može da pokaže koliko je opasan. Ponekad je impulsivan i opak, te u potpunosti veruje da pravila postoje kako bi se kršila. Ovan uvek ispituje pravila kako bi video koliko daleko može da ide, bez loših posledica po njega.

Bik – može da bude malo nespretan (što znači da bi mogao biti uhvaćen ako radi nešto loše), ali to ga ne sprečava u tome da bude jedan od najopasnijih znakova. Jeste li iznenađeni? Ne bi trebalo da budete, jer je Bik poznat po tvrdoglavosti i to samo znači da nastavlja po svom sve dok ne dobije ono što želi.

Rak – prilično neočekivano, zar ne? Ipak, ova tvrdnja se temelji na dobrom razlogu. Rak je super podao; više nego što biste mogli da zamislite, ali imajte na umu da mu samo njegovo podcenjivanje sve olakšava. Osim toga, kad ljudi ne očekuju da može da učini nešto opasno, tada on udara.

Devica – Lako bi mogao da vas zavara s njegovim stavom „sveca“, ali ne dopustite da vas to zavede – on se i dalje hvali kada se govori o moralnim standardima. Mogao bi se smatrati ograničenim i izbirljivim kad se radi o druženju i zabavi, ali to ne znači da je on u najmanju ruku anđeo.

Strelac – on je neko ko vrednuje slobodu iznad svega i zato pravila nisu nešto što se njega previše tiče. Konkretnije, mrzi da ga neko kontroliše. Toliko da prekrši sva postojeća pravila ako oseća da su ona smetnja njegovim planovima.

Jarac – za nekoga ko ima tako zamršenu ličnost kao Jarac, možete misliti da bi trebalo da bude visoko na ovom popisu, ali to nije bitno. Ono što je bitno je to da je Jarac potpuno opasan … i nikad to nemojte zaboraviti.