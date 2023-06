Ovi znakovi horoskopa su neverovatno posesivni, svoje partnere drže pod kontrolom

Kada ste u vezi sa nekim ko je posesivan, to u početku može da bude čak i lepo. Ali što duže traje veza, ta posesivnost će se intenzivirati i na kraju ćete se osećati kao da ste saterani u ćošak.

Iako ljubomora i posesivnost nisu ista stvar, one prilično podstiču jedna drugu. Ukoliko imate ljubomornu crtu, možda nećete verovati svom partneru i možda ćete pokušati da ga držite blizu sebe, kao da je nešto što posedujete. Ali kada ste posesivni, u tom slučaju želite da izbacite iz svog života bilo kakav osećaj ljubomore ili takmičenja. Tačnije, posesivni ljudi nisu dobri u deljenju i mogu da se osete ugroženo kada su primorani da dele.

Kako prenosi „Your Tango“, posesivnost može da bude veoma intenzivna i nezdrava ako vas neko drugi kontroliše do te mere da se plašite da sami napravite bilo koji korak. Prema astrologiji, ovo su četiri najposesivnija horoskopska znaka koji vole da kontrolišu svoje partnere.

1. Bik

Bikova posesivnost proizilazi iz njegove potrebe da se osećate sigurno, tako da, kada je u pitanju partner, može bude izuzetno teritorijalan. Još kao dete Bik često govori: „To je moje!“. Bikovi očekuju apsolutnu lojalnost i vernost od partnera, jer su skloni da ih dožive kao nešto što im „pripada“.

Pritom posesivnost ne dolazi do izražaja samo kada su ljudi u pitanju. Tako je i kod stvari, posebno luksuznih. Bik priželjkuje stvari koje su lepe i luksuzne i često nerado dozvoljava drugima da ih pozajmljuju ili dodiruju. Veoma se vezuju za stvari koje poseduju.

2. Škorpija

Škorpije imaju tendenciju da budu sumnjičave i ljubomorne prirode jer se plaše da će biti napuštene i izdane. Stoga vole i svog partnera da drže pod kontrolom.

Njihovi partneri mogu da se osećaju kao da su emocionalno ugušeni, ali Škorpije to ne rade da bi učinile našao bliskim osobama, već da bi se one osećale bolje. To je inače i apsurd kod Škorpija jer one veoma cene nezavisnost, i to je nešto što ih veoma privlači, a opet namerno pokušavaju da je oduzmu svom partneru kada im se posesivnost razbukta.

3. Lav

Lavovi žele da svi budu potpuno svesni šta je njihovo. Oni vole lepe stvari i lepe ljude i žele da im se drugi dive za sve što imaju. Ne misle o sebi kao da su preterano posesivni, već da samo cene ono što imaju. Lav zapravo želi da bude osoba koja ima jedinstvene predmete i želi da može da se pohvali svojim akvizicijama. Nekako u tome uspevaju da budu i šarmantni.

4. Rak

Rakovi su svesni da znaju da budu „lepljivi“, ali oni to pripisuju njihovim emocijama i tome da im je stalo do osobe za koju su se prilepili. Njihova motivacija je možda dobra, ali su i dalje posesivni. Nekada se tako čvrsto drže za ljude u svom životu da okruženje od njih ponekad ne može da diše.

Rakovi bi morali da oslobode svoj stisak i da shvate da neće biti napušteni. A ako se to i dogodi, videće (na kraju) da je tako bilo i najbolje, jer ako dovedu osobe do kojih im je stalo do toga da se osećaju „ugušeno“, na kraju će im se samo zameriti.

