Ovih 5 znakova horoskopa imaju najviše sreće u životu: Proverite jeste li i vi među njima

Stvaramo li sami sopstvenu sreću ili je ona zapisana u zvezdama? Verovatno je pomalo od oboje, ali ako ste među horoskopskim znakovima koji imaju najviše sreće, verovatno i to pomaže. Neke ljude jednostavno sreća prati više nego druge.

Proverite je li i vaš horoskopski znak među pet najsrećnijih:

Strelac

Ne čudi da se strelac smatra najsretnijim horoskopskim znakom, uzmemo li u obzir i to da se prikazuje kao pola čovek, pola konj koji nosi potkovice, a za potkovicu se veruje da donosi sreću. Kao znak kojim vlada Jupiter, planeta poznat po tome da donosi sreću, strelci na svet gledaju kao večiti optimisti. Ono što drugi smatraju lošom srećom, pripadnici ovog vatrenog znaka vide kao vrata koja vode velikoj sreći. Kada u svemir pošaljete poruku da želite sve što život ima da van ponudi, majka priroda poslaće vam svaku dobru priliku koju ima.

Vaga

Ovaj vazdušni znak, koji se dobro slaže sa strelčevima, takođe se smatra jednim od najsrećnijih. Pod vladavinom Venere i obdarene velikim šarmom, vage znaju u čijoj milosti moraju da se nađu kako bi ih pratila sreća. Budući da su izvrsni pregovarači i odlični u odvagivanju prednosti i mana u svakoj situaciji, pronicljive vage znaju da nanjuše prevaru i rado će iskušati sopstvenu sreću kako bi postigli ono što žele, prenosi Zadovoljna.hr.

Lav

Koliko su vage obdarene šarmom, toliko su lavovi obdareni harizmom. Vidite li obrazac koji se ponavlja? Horoskopski znakovi koji u svet šalju pozitivnost, uvek isto dobiju i zauzvrat. Lavovima njihovo veliko samopouzdanje pomaže da privuku prilike iz kojih mogu profitirati. Toliko su strastveni i uverljivi da će od vas dobiti šta god zažele, pre nego što uspete i da trepnete.

Jarac

Bilo to zapisano u zvezdama ili ne, jarčevi ima nesavladivu snagu volje u stvaranju sopstvene sreće. Kada jarac nešto želi, on će to i dobiti. To uključuje i stil života ispunjen srećom. Zvezde ipak ne šalju jarčevima bezbroj srećnih prilika, ali tvrdoglavi, rogati jarac bez obzira na to ipak nekako uspe da ih iskopa.

Bik

Bik je najpribraniji i najpostojaniji horoskopski znak, što ga čini manje sklonim fantaziranju i pravljenju planova koji će rezultirati lošom srećom. Bikovi su jednako odlučni kao i jarčevi u ostvarivanju života kakav žele, a jarčev život često je ispunjen bogatstvom i luksuzom. S obzirom na njihovu postojanost, bikovi mogu čekati da im se ukaže prava prilika, što je samo po sebi neka vrsta sreće.

