Ovih 5 znakova odbaciće vas bez imalo griže savesti

Ponekad shvatimo da treba da odbacimo neke ljude iz svog života, ali ne znamo kako. Većina ljudi ne zna kako to da izvede

Ako se može suditi po zodijaku, za ovih pet znakova to nije problem.

1. OVAN

Ako se petljate s Ovnom i izdate ga samo jednom, za njega prestajete da postojite. On ne razmišlja da li to zaslužujete, jer kada shvati da ste jednom odlučili da povredite njega nekog koga on voli, odmah vas izbacuje iz svog života.

2. BIK

Za razliku od Ovna, Bik će odvojiti vreme da razmisli o tome u kom bi pravcu vaš odnos mogao da se nastavi i treba li ga prekinuti. Kada jednom dođe do zaključka, neće mu biti teško da to sprovede u delo. Za rođene u ovom znaku jednostavno prestajete da postojite i nije im važno kako ćete da nastavite svoj život, niti se ikada ponovo pitaju da li su doneli dobru odluku.

3. LAV

Lavovi imaju tendenciju da izbace ljude iz svog života, ali ne samo zato što su ih povredili, nego i zato što uopšte više vole da budu sami. Oni su jednostavno takvi i time ne žele da povrede nikoga. Rođeni u ovom znaku vole da budu na vrhu, a kako bi do njega došli nekad moraju da se odreknu nekih ljudi i to im nije problem.

4. ŠKORPIJA

Kada se radi o prijateljstvu, Škorpije nemaju mnogo bliskih prijatelja. Oni vole da se drže male grupe ljudi kojima mogu da veruju. Ako vas Škorpija izbaci iz svog života, sigurno ste mnogo pogrešili. Kada se to dogodi, oni ne oklevaju da prekinu odnos, ali će uvek želeti da do toga nije došlo.

5. VODOLIJA

Vodolija je jedan od najaktivnijih znakova i lako mu dosade prijateljstva. Oni odbacuju ljude zbog toga što nemaju avanturistički duh i ideje slične njihovim. Pri tome, oni ne smatraju da su grubi, nego samo ne vide zašto bi se družili s nekim s kime se ne razumeju u potpunosti.

(B92.net)