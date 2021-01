Ovih 8 stvari o Vodolijama treba da znate

Vodolije su mnogo više od “slobodnih duhova”. One su često tako intrigantne i drugačije i teraju nas da želimo da saznamo što više o njima.

Nijedna druga ličnost u astrologiji nije ni približno takva kao ličnost Vodolije. One mogu biti nepredvidljive i malo “izvan svih”, ali i dalje postoji neka složenost kod njih.

Astrologija je veoma važna za mnoge ljude. Možda nije baš omiljena svima, ali svakako nam pomaže da malo bolje razumemo sebe.

Bilo da zaista verujete u horoskop, ili vam on pričinjava samo zabavu, postoje neke stvari koje biste morali da znate o Vodolijama, uključujući i sve činjenice i zablude o ovom komplikovanom znaku Zodijaka.

1. Činjenica: Ovaj horoskopski znak uvek inspiriše druge

Vodolija je inovativan horoskopski znak koji uvek razmišlja unapred i ne vidi ništa drugo osim prilika. Zapravo, Vodolije su u stanju da vide prilike na onim mestima na kojima bi drugi odustali. Samo zato što postoji znak na kom piše “Zatvoren put” ili “Slepa ulica”, to ne znači da treba da se okrenete i odustanete.

Ovi znakovi su, zapravo, ono što tera Vodoliju da ide manje prohodnim putevima u životu kako bi našla priliku koju toliko silno želi. Ta aktivna odlučnost da sve okrenu naglavačke i svet posmatraju drugačije je upravo ono što inspiriše toliko ljudi u njihovoj blizini.

One možda nisu ni svesne toga koliki uticaj imaju na druge, ali ukoliko provedete dovoljno vremena sa Vodolijom, primetićete kako i sami postajete buntovni i počinjete da ignorišete te znakove.

2. Činjenica: Vodolije su višedimenzionalna bića

Pre nego što su sve planete u Univerzumu otkrivene, Vodolijom je vladao Saturn, planeta strukture i razvoja. Kao što znamo, danas Vodolijama vlada Uran, planeta nepredvidljivosti i pobune.

Važno je da se ne držite striktno jedne ili druge planete kada je Vodolija u pitanju, jer je ovaj znak paradoks. Postoji deo njih koji može više delovati kao rukovodilac zadataka koji želi da završi radove i ima laserski fokus kada je reč o ciljevima.

Onda postoji i drugi deo Vodolije koji se sav sastoji od toga da budu čudne, uvrnute i idu svojim putem u životu. To je samo deo razloga zbog kojih je Vodolija jedinstvena i misteriozna, kod nje se događa mnogo toga što samo grebanje po površini ne može otkriti.

3. Činjenica: Vodolije su vizionari

Ukoliko bi neki znak mogao da bude uzor u tome kako pretvoriti svoje snove u realnost, to bi bila Vodolija. Vodolija je fiksan znak, što znači da je (kao Škorpija, Bik i Lav) sposobna da stvori temelje od snova i koncepata i napravi nešto stvarno od njih.

Vodolija je ta koja vodi listu obaveza na svom mobilnom telefonu, planira sve odmore sa ekipom i dobija unapređenja na poslu. Kada im nešto padne na pamet, znaju da se, bukvalno, sve može dogoditi.

To što imaju takav stav otvorenog uma, znači da je sve moguće i da čak i ako nešto u početku ne ide onako kako su zamišljali, uvek postoji druga prilika koja čeka da bude otkrivena.

4. Činjenica: Ovaj znak je slobodnog duha

Vodolija je vazdušni znak (kao i Vaga i Blizanci), tako da one moraju biti slobodne i nesputane kao vetar. Zajednica i prijateljstvo su izuzetno važni za Vodoliju, ali im je, takođe, potrebna i njihova sloboda i nezavisnost.

Ništa ne čini da se Vodolija oseća ograničeno i stegnuto kao kada joj kažete “ne”. Vodolijama je potrebno da mogu da rašire svoja krila kako bi istražile svet i sve što on ima da ponudi.

Ovo im može otežati da ostvare duboku vezu sa ljudima, ali takođe znaju i da oni koji ih poznaju dobro, znaju i to da im je potreba za slobodom jednako važna kao i prijateljstvo.

Ipak, postoji i mnoštvo zabluda o ovom horoskopskom znaku, koje ćemo vam predstaviti sada.

1. Zabluda: Vodolije su povučene

Ovu zabludu bi moglo biti teško razbiti jer su Vodolije poznate po tome što vole vreme koje provode sami i slobodni, ali ipak je zabluda. Da, Vodolije jesu tip osobe koji lako “izgori” kada previše vremena provodi u društvu i možda im je potrebno više vremena nego drugim horoskopskim znakovima da napune svoje “baterije za društvo”, ali ih to nikako ne čini povučenima.

Kao što cene one bliske veze sa prijateljima i porodicom, tako cene i vreme “samo za njih” za koje bi većina nas ubila da ga ima, makar samo na par minuta. Vodolija možda može biti intuitivnija sa sobom nego sa drugima, ali ta intuicija im pomaže da znaju kada je vreme da napune baterije i pobrinu se za sebe, umesto da uvek pomažu drugima.

2. Zabluda: Ovaj znak je površan i samoživ

Zato što su Vodolije poznate po tome što su malo više distancirane i rezervisane, lako je pomisliti kako su hladne i zaokupljene sobom. Ipak, kao i svaki drugi horoskopski znak, i Vodolija ima urođenu potrebu da održava jake veze i prijateljstva koje traju čitav život.

Otvaranje prema drugima je zastrašujuće i kada Vodolija pomisli na činjenicu da bi drugi mogli da promene svoje mišljenje u bilo kom trenutku i odluče da to nije ono što oni žele, radije odlučuje da uspori i drži svakoga na distanci kako bi zaštitila sebe.

Dakle, ovaj deo njihove ličnosti je odbrambeni mehanizam, a ne način na koji drugima pokazuju da se brinu samo o sebi.

3. Zabluda: Sklone su držanju pridika

Nije nikakvo iznenađenje to da Vodolija deluje tako tvrdoglavo, tako da bi razgovore sa njima trebalo da zasnivate na što vedrijim temama, jer kada dođe do politike i teorija zavere, velike su šanse da će Vodolija imati šta da kaže o tome. One su strastvene! Ali da pridikuju? Ne!

Vodolije ne govore o ovim pipavim temama samo kako bi čule sebe da pričaju. Ono što one zaista žele jeste da otpočnu iskren i otvoren razgovor sa vama. Ukoliko vas pitaju o vašim uverenjima ili razmišljanjima o nečemu, to je zato što im je stalo do vašeg mišljenja.

Naravno, to bi moglo pokrenuti burnu raspravu, ali intelektualni razgovori pokreću Vodoliju. I, ne brinite se, one slušaju isto onoliko koliko i pričaju, tako da je stupanje u razgovor sa njima veoma daleko od pridikovanja.

4. Zabluda: Vodolije vole da se prepuste toku događaja

Ova zabluda može se činiti kao protivrečna činjenici da su Vodolije slobodni duhovi. Ovaj znak može delovati kao jedan od lenjih znakova koji se samo brinu o tome kako da se lepo provedu i ne obavezuju se ni oko čega, ali unutar ovog znaka odvijaju se silna razmišljanja.

Oni ne žele da kontrolišu situaciju ili svoje prijatelje, ali takođe žele da pokažu i da im je stalo do toga šta se događa, što izaziva mešavinu emocija i kontradikcije koje mogu učiniti da se Vodolija oseća zaglavljeno. Tada razmišljaju o tome da li treba da preuzmu vodeću ulogu i sve kontrolišu ili da sede u pozadini i nadaju se da će se stvari srediti.

Vodolije su veoma otvorene za sve što im život nudi i, mada se može činiti da su često zatvorene, njima je, jednostavno, samo potrebno više vremena kako bi doneli ispravnu odluku u svojoj glavi.

