Ovo je najnegativniji horoskopski znak: Od celog sveta skriva svoju tamnu stranu i teško ga je pročitati

Svaki znak horoskopa ima svoje mane. Dok Vage često previše osuđuju, Škorpije vole da se poigravaju ljudskom psihom. A da li znate koji horoskopski znak je sklon negativnosti?

U astrologiji jedan horoskopski znak ima tamnu stranu ličnosti, za koju mnogi ne znaju.

Reč je o znaku Riba!

Ribe pripadaju grupi horoskopskih znakova koji su veoma receptivni. Oni upijaju energiju iz okoline te je proživljavaju u sebi.

Ali dovedeni do krajnjih granica, Ribe mogu biti postati odbojne i negativne, i to je razlog zašto je ovaj znak ponekad veoma teško razumeti. Međutim, kada shvatite šta Ribe čini tako složenim horoskopskim znakom možda će se to promeniti.

Iz ugla astrologije, evo nekoliko razloga zašto su Ribe toliko negativne:

Vode ih emocije

Ribe su izuzetno emotivne. One sve “osećaju snažno” i “osećaju duboko”, ali ova snaga može postati slabost ako ne ukrote svoje emocije i ne dozvole im da ih one kontrolišu.

Kada se Ribe zanesu svojim osećanjima, lako se mogu „utopiti“u njima. Budući da stvari osećaju tako intenzivno, kada je jedna stvar pogrešna, čini se i da sve ostalo gubi vrednost.

Veoma su intiutivine

Ribama vlada Neptun, planeta koja upravlja snovima. Ribe su poznate po svojom maštovitosti i kreativnosti, ali i po čestim promenama raspoloženja.

Raspoloženja drugih ljudi lako utiču na Ribe. Ako je osoba do koje im je stalo uznemirena, postoji 100 odsto šanse da će i osoba rođena u ovom znaku biti uznemirena.

Ljudi rođeni u martu skloni su promenama raspoloženja koje često uzrokuju njihovi najmiliji. Između pokušaja da poprave sve i osećaja da je njihov posao da obavljaju poslove za druge, lakše im je da počnu stvari da posmatraju negativno.

Sa druge strane razgovor sa Ribama može vam pomoći da se opustite, osetite se poštovano i voljeno nakon nekoliko minuta razgovora.

Ribe su spiritualne

Ribe mogu biti neodlučne, negativne i sklone bežanju od stvarnosti, ali zašto?

Ribe ulažu mnogo napora da razumeju ljude, a ponekad upoznavanje druge osobe na dubokom nivou može biti prilično teško iskustvo.

Zajedno sa tendencijom Riba da budu nostalgične potrebna je velika koncentracija da ostanu prisutne u trenutku umesto da razmišljaju o nekom događaju iz prošlosti, koji se dogodio pre pet meseci, piše Telegraf.

