Ovo nikako ne izgovarajte: Rečenice zbog kojih svaki horoskopski znak poludi

Za svakoga postoje reči koje nikada ne biste želeli da čujete.

Postoje ljudi koji se uvrede, naljute ili iznerviraju ako se dodirne neko delikatno „dugme“ njihovog života ili njihove ličnosti. Zasnovano na Znaku zodijaka, horoskop otkriva koje reči apsolutno izbegavati sa svakom od njih.

OVAN

Veoma je lako razumeti šta se nikada ne bi smelo reći nijednom rođenom u Ovnu, a to je rečenica „Smiri se!“, posebno dok je u jeku nervnog sloma. Ovan je znak koji se vrlo lako naljuti, ali nakon nekoliko minuta bes nestaje i ponovo se smeje. Prirodno je da Ovan postane besan i nervozan. Ne podnosi da mu se govori da se smiri jer bi to bilo protivno njegovoj prirodi i imalo bi upravo suprotan efekat od željenog. Najbolje je izbegavati!

BIK

Samo bi se ludak usudio da kaže bilo kom rođenom u Biku „Ajde “! Bik je znak kome je potrebno vreme, spor je, ali njemu to odgovara, i ne toleriše da neko pokušava da ga požuri ili izazove anksioznost. Iza njegove mirne i dobroćudne fasade krije se zver koja bi iznenada mogla da napadne svakoga ko se usudi da napadne njegovu teritoriju. Nikada nije zgodno iskoristiti njegovo strpljenje i, kada kap prelije čašu, svakako je bolje kloniti se njega.

BLIZANCI

Sa znakom Blizanaca možete pokušati da napravite veoma prijatan eksperiment. Zaista, dovoljno je da mu kažete „ „posvećenost“, ili da ga zamolite da preuzme neku odgovornost koju ne želi, da ga vidite kako se pretvara u ništavilo. Blizanci vole da se igraju, šale i zabavljaju. Na svoj način pokušava da se posveti, ali je beskorisno tražiti od njega obećanja koja u svakom slučaju neće moći da ispuni. Sa Blizancima rizikujete da igrate poteru za ceo život. Da li je zaista vredno toga? Ne uvek.

RAK

Rak je znak kome je uvek potrebna potvrda i uverenje. Mada, kada u jeku svoje borbe, postavi pitanje (koja najčešće služe za ispitivanje osećanja i emocija drugih), može biti zaista dramatično i razočaravajuće da dobiju odgovor „ne znam“. Ne može da živi u neizvesnosti i plaši se da će ga povrediti ljudi koje voli. Međutim, ako mu ne date odgovor koji želi, može imati isti efekat, tako da je potrebna velika osetljivost da se ovo razume.

LAV

Reći „ne“ Lavu može biti početak rata do smrti. U stvari, znak Lava ne prihvata da bude ignorisan niti da bude odbačen ili odbačen. I sigurno ga neće zaustaviti poricanje. Da bi dobio ono što želi, Lav ne okleva da pokaže svu svoju žestinu. „Ne“ ga samo gura da krene napred sa više snage i odlučnosti. Hrabrosti mu ne nedostaje i srećan je što to može da dokaže onoliko puta koliko je potrebno.

DEVICA

Preplašiti Devicu na smrt je veoma lako. Samo ga iznenada uhvatite rečju koja bi umesto toga mogla da usreći mnoge druge ljude, odnosno viknite „iznenađenje “! Najočigledniji znaci njene nelagodnosti i njenog razočarenja biće naježena koža ili trenutno gubitak boje u licu. Znak Device uvek na pedantan način planira svoj dan i svoj život i ne voli da prima iznenađenja bilo koje vrste. Remećenje njegovih planova dovodi ga u zastoj.

VAGA

Šta nikada ne bi trebalo da kažete rođenom u Vagi? Definitivno mu recite „izaberi“ i poslali bi ga u duboku krizu. Vaga je znak koji ne voli da se izlaže i pre svega ne voli da bira. To je Znak večnih neodlučnih, koji da ne bi preuzeli ovaj korak, neka puštaju druge da odlučuju umesto njih. Ipak, ako bi ovaj znak prihvatio zahtev da bira, mogao bi da napravi evolutivni skok. Prednost (za ostale) je što ih za miran život možete naterati da rade skoro sve.

ŠKORPIJA

Verovatno se skoro svima onima koji su imali posla sa nekim urođenikom Škorpije desilo da mu sa dokazima u ruci kažu „lagao si me“ . U tom trenutku, Škorpija je možda izvukla sav otrov iz sebe, vrištala i klela se da govori istinu i okrivljavala druge što mu ne veruju dovoljno. Suočavanje sa njim sa dokazima lošeg ponašanja je kontraproduktivno ako želite da održite dobar odnos sa njim.

STRELAC

Da biste uznemirili nervni sistem Strelca, za koga se sećamo da je Vatreni znak, dovoljno je da mu viknete ili šapnete reč „tišina!“. Niko nikada nije uspeo da ućutka ovaj Znak. Strelac treba da priča i, ako to zaista ne može naglas, onda piše veoma dugačke poruke ili pisma u kojima iznosi sve što mu padne na pamet. On nema dar sinteze, ali mu se to ne može zameriti. Njegovu lepu pričljivost prihvataju i oni koji ga zaista vole.

JARAC

Koje reči mogu da učine neprijatnim hladan i strog znak kao što je znak Jarca. Svako ko se usudio da kaže „ da li me voliš ?“ je svakako bio svedok tragičnog spektakla u kome Jarac drhti, lice mu postaje plavo, a zatim ljubičasto, a usta ostaju neumoljivo zatvorena. Zamoliti Jarca da izrazi svoje emocije je čin dobrovoljne zlobe, ali mora se priznati da je s vremena na vreme korisno ohrabriti ga da prevaziđe mnoge blokade.

VODOLIJA

Da biste iznervirali bilo koju osobu rođenu pod znakom Vodolije, dovoljno je reći „uradi ovo“, misleći na bilo šta, čak i na najgluplje i naizgled nevino. Vodolije mrze da im se govori šta da rade, kako da rade ili kada da urade, a govoreći im, ili još gore insistirajući, mogli bi da imate potpuno suprotan efekat na njih. Neće pravila, ne želi programe i ne želi da im iko diše za vratom. U svakom slučaju, rade kako hoće, a u najtežim situacijama – beže.

RIBE

Znak Riba je neizlečiv i romantičan sanjar. U njemu postoji količina nade koja bi mogla nahraniti toliko drugih ljudi. Da bi ga povredili ili naterali da se oseća loše, moglo bi da mu kažete da je nešto „nemoguće“. Ribe ne prihvataju da bilo ko gasi svoje emocije i njegova vera je tolika da ne prihvata da nije moguće ostvariti njene najluđe ali najdivnije želje. Ponekad rizikuje da zavara sebe, ali sve u svemu, lepo je videti Ribu kako se zalaže da postigne nemoguće!

