Ovo su 3 najemotivnija znaka horoskopa: Teški k’o crna zemlja ili?

U svetu horoskopa postoje neki znakovi koji su rođeni za emotivne preokrete, suze, osmehe i sve što se nalazi između. Ako ste se ikada pitali zašto neki ljudi reaguju kao da žive u sapunici ili zašto ih u jednom trenutku vidite kako se smeju, a u sledećem brišu suze, možda su pod uticajem specifičnih zvezda.

Ovi znakovi su obdareni emocionalnim toboganom, a često ne biraju svoja osećanja – ona biraju njih! U nastavku saznajte koja tri horoskopska znaka prednjače po intenzitetu emocija, prenosi index.hr.

Rak

Rak je, bez ikakve sumnje, najemotivniji znak u zodijaku. Oni osećaju sve duboko, s takvom intenzivnošću da je to teško shvatiti. Dovoljno je da ih neko pogleda malo drugačije, i Rak će čitavo veče provesti analizirajući taj pogled. Pored toga, ne osećaju samo svoje emocije – upijaju tuđe kao sunđer. Rakovi su ti prijatelji koji plaču na romantične komedije, ali i na reklame sa izgubljenim ljubimcima.

Jedna reč ili samo pogrešan pogled – to je sve što je potrebno da izazove emocionalni haos. Iako je sa Rakom ponekad kao hodanje po tankom ledu, niko ne može poreći da su oni odani prijatelji koji vas razumeju na najdubljem nivou. Ako vam je potrebna emotivna podrška, Rak će biti tu za vas… samo pripremite maramice!

Škorpija

Škorpije su emocionalni vulkani horoskopa, koji mogu tiho ključati nedeljama, a onda eksplodirati u trenutku kada to najmanje očekujete. Njihove emocije nisu kao kod drugih znakova – za Škorpiju je svaki osećaj intenzivan i dubok. Kada vole, to čine s ogromnom strašću, ali kada su povređeni, njihov bes može postati legendaran. Za Škorpiju su osećanja polje za istraživanje – žele da zarone duboko, čak i ako to podrazumeva bol.

Škorpije nikada ne rade stvari polovično. Bilo da se radi o ljubavi, prijateljstvu ili svađi, oni se uvek daju u potpunosti. Ovo ih čini fascinantnim, ali i emocionalno iscrpljujućim. Možda će vas voleti do krajnjih granica, ali će vas i gledati s dozom sumnje koja se ne može lako objasniti. Ako niste spremni na vatromet emocija, bolje je da se ne igrate s vulkanom.

Ribe

Ribe su najemotivniji pesnici zodijaka, uvek s glavom u oblacima, sanjajući o savršenom svetu koji postoji samo u njihovim mislima. U tom svetu, sve je nežno, duboko i dirljivo, pa nije iznenađujuće što često gledaju na svet kroz ružičaste naočare…dok ih stvarnost ne suoči s nečim grubim. Ribe su poznate po tome što suze lako naviru, a zbog svoje empatije često pate zbog drugih više nego zbog sebe.

Zahvaljujući svojoj maštovitoj prirodi, Ribe često u svojim mislima stvaraju dramatične scenarije, a stvarnost im retko ispunjava očekivanja. Poput likova iz filmova, Ribe će vam reći da vole kišu jer odražava njihovu tugu. I dok bi neki rekli da su previše osetljive, Ribe bi samo odgovorile: „Osetljivost je ono što život čini čarobnim.“ Ako volite dramu, suze i poeziju, Ribe su vaš idealan saputnik.

