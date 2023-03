Ovo su najopasnije žene Zodijaka: Ništa ne praštaju, osvetiće vam se kad–tad!

Koliko god da ih neko ujede za srce, pojedine žene će preći preko toga, dok druge nemaju nikakav problem da osobu koja ih je povredila presele u prošlost.

One su pravi tajfuni koji nose sve pred sobom kad se njihova druga polovina ne ponaša onako kako su one zamislile. Pravi su profesionalci da osmisle prilično originalnu i često okrutnu kaznu, najčešće iz razloga da on dobro zapamti svoju grešku i da ubuduće ne treba ni da pomisli na nešto tako, a kamoli da ponovi

Lav

Lavica je žena krajnosti, ako te voli, obožavaće te bez ostatka, a ako ne, mrzeće te iz dna duše. Iako je za javnost jaka, gotovo nedodirljiva i autoritativna, ona se u zagrljaju svog muškarca pretvara u umiljato mače. Njoj su u ljubavnom odnosu vrlo bitne 2 stvari, da bude veći autoritet partneru nego on njoj i da se fantastično slažu u seksu, jer je izuzetno čulna osoba. Ukoliko su ti uslovi ispunjeni, nema prepreka za njenu sreću i emotivnu ispunjenost.

Naravno, njen muškarac mora da joj se svakodnevno divi i što ćešće govori da je jedna jedina i neponovljiva, pravo remek delo. Pored toga, poželjno je da je ona i intelektualno nadmoćnija.

Škorpija

Ona je femme fatale u samom smislu te reči, biće sa neverovatnom maštom i još otrovnijim jezikom. Nju ne zanimaju slabići niti prosek u bilo kom obliku, ona od života želi da uzme samo ono najbolje! Prvo po čemu ćete je primetiti i zauvek pamtiti jesu njene oči. Zapravo, pogled koji hipnotiše i kojim mami ”žrtvu ” da momentalno poželi da postane njen plen, piše cicimici.com. Ali ne može to tek tako, jer ona bira muškarca koji joj parira u svemu, ili možda čak onog koji je još jači od nje, ukoliko je to moguće. Muškarac svestan sebe, sa kojima može da uživa u visokointelektualnim razgovorima i neobičnoj ljubavnoj igri u krevetu je ono što joj hrani srce i dušu. Ona se uopšte ne stidi da pokaže svoja najdublja osećanja i otkrije najskrivenije želje onom koga voli, jer nju ni ne zanima ceo svet već samo mikrokosmos koji je izgradila za sebe i partnera. Međutim, ako slučajno pokuša da je nadvlada ili je sputa, biće sankcionisan. Možda ne odmah, ali Škorpija ima izuzetnu memoriju i zna da je osveta najbolja kad se služi hladna pa će strpljivo čekati pravi momenat. Veoma je posesivna i ljubomorna tako da njenom muškarcu ne bi trebalo da padne na pamet ni da pogleda drugu ženu, a kamoli pomisli nešto drugo, jer ona smatra da treba bude apsolutna vlasnica srca onog koga voli. Izuzetno je intuitivna i u stanju je da iz svakog iščačka najskrivenije delove duše, gotovo kao da ima skrivene moći.

Strelac

Ženi Strelcu uopšte nije teško da zavede bilo kog muškarca, ali ona ne igra na kartu svog neosporno aktraktivnog izgleda već ih izluđuje svojim umom. Pustolovna, uvek raspoložena da isproba nešto neobično, neverovatnog temperamenta, san je svakog muškarca.

Ona u pronalaženju onog pravog može da uđe u sijaset veza, koje će se najčešće završavati burno upravo zbog njenog naglašenog temperamenta i sposobnosti da svakome napipa slabu tačku i onda ga ujede. Za nekog muškarca žena Stelac može biti savršen i lepo upakovan dar od Boga, ali on izuzetno mora da vodi računa o svom ponašanju, jer će mu se u suprotnom sve obiti o glavu. Izuzetno je nestrpljiva, pa ukoliko njen dragi odugovlači sa nečim a ona bi sad i odmah sve, na njega će sasuti čitavu bujicu ljutitih i za jednu damu nimalo prikladnih reči. Iako se možda neće raditi o nekoj krupnoj grešci, kada je obuzme bes ona gubi kontrolu nad sobom i ume da vređa drugu stranu do iznemoglosti. Ako je njena druga polovina u bilo čemu uspešnija od nje, učiniće sve da mu taj uspeh izađe na nos jer je pravi majstor za stvaranje neprijatnih situacija ni iz čega. Nije potrebno da oseti da je bilo kojim svojim gestom pravite ljubomornom, ona će od najmanje sitnice napraviti dramu ako uvrti sebi u glavu da je nečim ugrožena. Ona je ta koja će da polomi servis za ručavanje koji vam je poklonila vaša baka pred zabezeknutom rodbinom samo zato što joj niste pohvalili predjelo ili da vam prospe piće u lice u prepunom restoranu, ostavljajući vas u čudu a dva sata kasnije napraviće se kao da se nije desilo ništa i umiljavaće vam se poput devojčice.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.