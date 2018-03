Ovo su najpohlepniji horoskopski znaci

Neki horoskopski znaci „skrivaju“ nežne i mirne osobine, neki borbenost i požrtvovnost, a neki pohlepu. Neki ovo poslednje mogu spojiti sa borbenošću, a mi znamo koja su to tri znaka koja važe za najpohlepnije u društvu ostalih.

OVAN

Ovan je prvi znak u astrološkom kalendaru i ljudi rođeni u ovom znaku kada nešto žele, ništa ih ne može zaustaviti u njihovom putu do cilja. U dečjoj dobi već počinju da pokazuju na šta su spremni da dođu do clja bez imalo posustajanja. Ovan ne obraća pažnju na druge u svom naumu da dobije ono što želi. Poznati su i po nestrpljivosti u iščekivanju realizacije svojih ciljeva. Ovan tačno zna šta želi i to će i dobiti.

LAV

Ovaj znak je poznat po tome da voli da bude u centru pažnje. Želi da se dopadne svima, a napraviće sve što treba da to i ostvari. Najradije bi bili na pozornici pred mnoštvom ljudi i uživali u pažnju koju dobijaju od publike. Dok će mnogi bežati pred objektivom kamera i fotoaparata, lav će prvi iskočiti da se fotografiše u svojoj najseksipilnijoj pozi. Bez problema će zaseniti druge, i u tome će potpuno uživati. Jednostavno ne mogu tu svoju „veličanstvenost“ zadržati samo za sebe. Ipak, poprilično su velikodušni pa će rado podeliti sa drugima ono što imaju.

JARAC

Jarac je najmisteriozniji znak zodijaka, a njihova pohlepa ide ispod radara pa je teško i uočiti. Ali, tu je. Pretrpeće sve muke i žrtve koje treba da dobije ono što želi. I što je put mučniji, to bolje za njih. Vole izazove i posesivni su za nagradom koja će uslediti nakon njihove „žrtve“. Dobra vest je da njihova pohlepa ostaje u okviru onoga za što su se jako namučili. To će jako teško podeliti s drugima. Istovremeno, ne želi pomoć od drugih. Nezavisni su i oslanjaju se samo na sebe.