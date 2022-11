Ovo su znakovi Zodijaka sa NAJVIŠE STILA

Stil je nešto što daje pečat čoveku, to je nešto individualno, što ne bi trebalo imati veze sa Zodijakom. Međutim, astrolozi tvrde da postoje znakovi koji imaju više stila u odnosu na druge, a evo i koji su:

Lav

Nije iznenađujuće što Lavovi vole da budu u centru pažnje, a ima li boljeg načina da ukradu šou od stilskog izgleda? Recimo samo, ljudi rođeni između 23. jula i 22. avgusta ne plaše se da nose statement komade. Modni dizajneri poput Koko Šanel i Majkla Korsa? Lavovi. Modeli poput Kare Delavinj, Kajli Džener, Karli Klos, Vini Harlou? Takođe Lavovi. Bilo da se radi o formalnom ili ležernijem izgledu, Lavovi uvek znaju kako da se oblače da bi impresionirali. Čak i ako njihov ekstravagantni stil privlači kritičke poglede, nije ih briga. Što ih više ljudi gleda kako sijaju, to bolje.

Vaga

Rođenima između 23. septembra i 22. oktobra vlada Venera, planeta koja predstavlja lepotu i ljubav. Iako ne kažemo da Kim Kardašijan, Bela Hadid i Gvinet Paltrou svoj prefinjeni ukus duguju svom horoskopskom znaku, to ne može biti slučajnost, zar ne? Elegantne Vage izgledaju kao da su na naslovnoj strani časopisa svaki dan. Nikada nećete uhvatiti Vagu kako izlazi iz kuće u japankama ili nosi staru duksericu na ulici. Pažljive su kada se oblače ujutru, što je jedan od razloga zašto dobijaju toliko komplimenata tokom dana. Često čak znaju tačno šta je potrebno da se jutarnja odeća preobrazi u večernju uz manje promene. Ne vole da preteruju kao Lavovi.

Bik

Pošto Bikom takođe vlada Venera, ljudi rođeni od 20. aprila do 20. maja duboko cene sve dobre stvari u životu. Venera podržava Bika u odnosu na novac i ljubav i to je možda razlog zašto će Bik ulagati u brendiranu i kvalitetnu odjeću. Čak i ako im to prevazilazi mogućnosti, Bikovi vole luksuzne stvari u životu i ne mogu da odole da redovno dodaju nove stvari u svoju garderobu. Vole bezvremenske komade koji često koštaju pravo, malo bogatstvo.

