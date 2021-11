Pazite se dobro: Ovih 5 znakova umeju da spreme OPAKE OSVETE

Nije na odmet znati…

Čija osveta najviše boli? Osveta je najbolja kada se servira na hladnom tanjru. Svaki znak osvetu servira na svoj način. Neko je servira vrelu, neko iz maraka čeka svojih pet minuta, neko za osvetu koristi reči koje su kao mač! Koji horoskopski znakovi su na prvom mestu kada je osveta u pitanju?

Škorpija

Njena osveta je brutalna i mračna kakva je i sama Škorpija. Ona je onaj znak koji iz mraka čeka svojih 5 minuta. To čekanje može da traje i godinama ali kada je servira, taj ožiljak ostaje do kraja života. Ona ne reaguje burno i impulsivno, naprotiv duboko razmišlja i traži kod osobe njenu najbolniju tačku i tu napada. To je takva jačina da osobu doslovno boli svaki deo tela i duše. Nikada vas Škorpija neće napasti iz čistog mira, ona u principu daje uvek par šansi. Jedino burno reaguje kada je priterana u ćošak. Tada njen otrov baca i ne razmišlja koga je opekla.

Bliznaci

Reči su njihovo glavno oružije. Transparentni su, odmah napadaju, ne biraju ni mesto ni vreme. Kada Bliznac progovori tada stakla pucaju. Ima još jedan način osvete a to je da vas prefidno uvuče u krug tajni i spletkarenja i da se igra rečima. Toliko vas zvrti i toliko vas uvuče u njegov svet (odličan je rečni manipulator) da vi ni ne osetite osvetu samo se u jednom trenutko osvrnete oko sebe i vidite da sve raspada oko vas. To je osveta Blizanaca.

Ovan i Lav

Burtalni direktni napad. Uz krik Lava koji probija bubnu opnu. Ne biraju ni mesto ni vreme, kada im padne roletna na oči, pogotovo Ovnu on bez razmišljanja svojim rogovima frontalno napada. Ne bira reči čak oba znaka znaju da upotrebe fizičku snagu ako je potrebno. Kada se usresrede na plen koriste sve što imaju jačinu, brutalnost krika, a znaju da iskoriste i svoje poslovne moći pogotovo ako su u nadređenom položaju. Tada je najbolje da osoba koja je napadnuta promeni državu, jer su u stanju da se toliko usresrede na njega da nikada više o poslu ili karijeri i ne pomisli.

Jarac

Hladna i racionalna osveta. Pragmatična i dugo planirana. Hladan pogled od kojih se ledi krv u venama, stav ispred mete i direktni razgovor. Jezivo hladan govor, čak će vam i taksativno nabrojati kada i zbog čega. Ne boji se i nema strah, njegova jačina ko planina i on vas jednostavno proguta. Vi se osećate tako malim i sićušnim da se odmah savijate pred jezivim hladni talasom koji dolazi iz dubine njegove osvetničke duše.

