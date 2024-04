Pazite se, oni ne podnose tuđi uspeh: Ovih 5 horoskopskih znakova vam mogu zagorčati život

Astrolozi otkrivaju loše osobine horoskopskih znakova koji oni vešto kriju, ali u određenim situacijama njihova neobuzdana ljubomora i zavist mogu vam zagorčati život.

Devica

Čuvajte se ljubomorne Device. Pod vladavinom Merkura, planete komunikacije, Device mogu biti oštre sa svojim jezikom kada krenu da osećaju zavist prema nekome. Uopšteno govoreći, one žele da budu najbolja moguća verzija sebe, a većinu vremena njihovo ponašanje je zaista primereno i dobroćudno. Pa ipak, ako Devica provede godine naporno radeći da bi dobila unapređenje, a to joj stalno izmiče, postaće ljubomorna i zavidna na sve one koji sa mnogo manje iskustva uspevaju da dođu do svog cilja. Ako se osećaju nesigurno, to je obično zato što je neko prirodno bolji u nečemu od njih, bez obzira koliko naporno radi na tome, piše Nportal.

Lav

Lavovi su puni zabavne, takmičarske energije, ali ako kojim slučajem osete da ih u bilo kom pogledu nadmašujete, biće nestrpljivi u pogledu dokazivanja svoje vrednosti. Lavovi uglavnom ne vole onaj čuveni stereotip koji kaže kako su previše dramatični. Nije ni čudo, kada se upravo ta njihova dramatičnost usko vezuje za ljubomoru. Lavovi mogu biti veoma mirni i prijatni ljudi kada njihov ego nije ugrožen, ali čim neko nije impresioniran onim što Lav ima da ponudi, njihova misija je da preteruju sa svime dok ne primetite njihovu moć. Priznajte koliko su jedinstveni, čak i ako vam se ne sviđaju oni ili njihove veštine – tako ćete najlakše smiriti njihovu zavist i ljubomoru.

Rak

Rak je kardinalni vodeni znak, što znači da može biti prilično snažan kada su osećanja u pitanju. No, nažalost, to se ne odnosi samo na ona pozitivna osećanja već i na ona koja biste želeli da izbegnete po svaku cenu. Ako je vaš Rak ljubomoran, verujte nam – znaćete to! Primera radi, poznato vam je da Rakovi prosto obožavaju da brinu o drugim ljudima, zato ne daj Bože da slučajno potražite savet ili rame za plakanje od nekog drugog – Rak to vidi kao katastrofu koja odmah u njemu pali ljubomorne lampice. Iskoristiće to kao priliku da napadnu drugu osobu kojoj se poveravate i to ne zato što im se ta osoba ne sviđa, već zato što su povređeni jer ste našli zamenu za njega, prenosi Ženski magazin.

Škorpija

Nijedan znak nema goru reputaciju po pitanju ljubomore i zavisti od Škorpije, i to sa dobrim razlogom. Škorpije žele ono što vi imate, a kada to ne mogu da dobiju, počeće da koriste igru moći i kontrole kao sredstvo za kanalisanje svoje ljubomore. Astrolozi upozoravaju da Škorpije u vezama svoju ljubomoru pokazuju kroz paranoju i sumnju. Ali ima i dobrih vesti. Ako uspeju da prevaziđu svoju ljubomornu prirodu, transformišu se u jedan od znakova koji je spreman da se potpuno preda i podeli sve sa svojim partnerom. Jedan od najviših dokaza ljubavi za posesivnu Škorpiju je stvaranje uzajamnog reciprociteta odnosno veze u kojoj ima jednako davanja i uzimanja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.