Počinje kineska Nova godina: Za jedan znak 2024. će biti posebno srećna, čeka ga obilje i ispunjenje želja

Početak svake kineske Nove godine obeležavaju velike proslave u kineskim zajednicama širom sveta, trend koji je sve popularniji na Zapadu i sve više ljudi učestvuje u ovim radosnim svečanostima. Kineska Nova godina se ne poklapa sa kalendarom koji se koristi na Zapadu. Godina drvenog zmaja počeće 9. februara 2024. i trajaće do 28. januara 2025. godine, piše portal Hola!.

Ovaj istočni horoskop karakteriše dodeljivanje jedne životinje svakoj godini, u ciklusu koji se ponavlja svakih 12 godina. Dakle, postoji 12 životinja: pacov, bik, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas i svinja.

Pored toga, svaka godina je povezana sa jednim od pet elemenata koji čine univerzum, prema kineskoj filozofiji: vodom, drvetom, zemljom, metalom i vatrom. Ovi elementi se kombinuju sa životinjama kineskog horoskopa i formiraju ciklus od 60 godina. Svaka od ovih životinja ima specifičnu simboliku i karakteristike.

To je horoskop duboko ukorenjen u kineskoj kulturi i često se koristi kao alat za predviđanje ličnosti i sklonosti osobe na osnovu godine rođenja.

Koja će biti godina drvenog zmaja i koji su najsrećniji znaci 2024.

U Kini je Zmaj veoma cenjen i strahuju da će njegove godine biti burne i sklone katastrofama, iako su to u stvari godine velike vitalnosti, pogodne za napredak i stvaranje bogatstva. Veruje se da zmaj daje prednost dugovečnosti. Kada dođe godina zmaja, to vreme zahteva hrabrost, smelost, energiju i odlučnost, ali vođeno intuicijom. Dobra je godina za rađanje dece, jer se ljudi rođeni pod ovim znakom smatraju moćnim i srećnim. Evo predviđanja za pojedinačne horoskopske znakove:

PACOV (1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Ovo je vreme revolucije za vaš način života ili navike, posebno u poslu i zdravlju, posebno u prvih pet meseci u godini. Vreme je da isprobate nove stvari, eksperimentišete i preduzmete neke smele korake da unesete promene u svoj život, možda sa manje osećaja sigurnosti, ali zato stimulišuće i obećavajuće. Dobar je trenutak da se na neki poseban način povežete sa tehnologijom ili budućnošću, kako se ne biste zaglavili u prošlosti ili sadašnjosti. Vreme je da tražite širu viziju, putujete i naučite da pravite neophodne promene koje će vam doneti veće blagostanje.

Međutim, od juna pa nadalje, to je ključno vreme za vaše odnose, posebno one koji uključuju viši nivo direktne ili lične posvećenosti, kao što su partnerstva, porodica i poslovni saradnici. Ovaj period zahteva pažljivo razmatranje vaše situacije i okolnosti. Razmislite o svojoj životnoj filozofiji, a posebno o onim važnim pitanjima: Kakvu vezu želite? Koliko daleko želite da idu vaše obaveze?

BIVO (rođeni 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Prolazite kroz period intenzivnih emocija u raznim oblastima života, koji će trajati najmanje prvih pet meseci. Ne dozvolite da vas strahovi ili nesigurnosti ograniče jer je ovo vreme sa ogromnim potencijalom da raširite krila i steknete nove veštine. Vreme je za značajna iskustva u smislu emocija i ljubavnih ili seksualnih odnosa, ali i da uradite nešto što je za vas izazov. Vreme je da svoju energiju usmerite u nešto što vas podstiče da rastete ili živite život punim plućima, čak i ako niste sigurni u rezultate. Ovaj period može doneti i značajne promene u odnosima sa decom ili u oblasti obrazovanja. Od juna pa nadalje, obnavljanje vaše filozofije rada dolazi u prvi plan, jer novi planovi ili promene u zakonodavstvu ili ekološkim okolnostima mogu dovesti do stvaranja novih šema. To bi moglo biti i vreme za osvežavanje znanja i veština i obnavljanje navika i svega što je u vezi sa zdravljem. Pored toga, odvojite vreme za razmišljanje, otpustite brige i izaberite svoje dominantne ideje i misli — odlična godina za učenje i napredak.

TIGAR (rođeni 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Ova godina može značajno uticati na vaš porodični život, stanovanje ili dom, posebno u prvih pet meseci u godini. Možda ćete osetiti neobičnu energiju u ovim oblastima, uključujući moguće iznenadne promene ili prilagođavanja u poslednjem trenutku. To bi se moglo materijalno manifestovati, kroz promenu stana ili njegovog uređenja, ali i kroz restrukturiranje porodice: moguće je da dođe do promena u organizaciji ili porodičnim odnosima. Štaviše, nešto značajno može da se promeni u vašem životnom stilu i važno je da razmislite o tome i postanete svesni toga. Ove promene mogu uticati na profesionalnu sferu i obrnuto. Od juna pa nadalje, vaš specifični avanturistički ili istraživački karakter mogao bi da preovlada, iako će vam ravnoteža između ulaganja biti veoma važna, ne samo u ekonomskim i materijalnim resursima, već iu smislu uloženog vremena i vrednosti i zadovoljstva koje ova iskustva mogu donosim ti. U svakom slučaju, ponekad morate da rizikujete da biste pobedili ili naučili. Imajte na umu da biste takođe mogli uložiti u obrazovanje svoje dece.

ZEC (rođeni 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2024)

Možda vam se misli vrte, posebno tokom prvih pet meseci ove godine. Uz pametan pristup, to će biti odlična prilika da naučite, naučite mnogo ili sagledate stvari iz različitih perspektiva. To je takođe veoma kreativno vreme za otkrivanje novih interesovanja, mesta ili ljudi, poboljšanje komunikacijskih veština ili planiranje važnih životnih događaja. Ovaj period može biti prilika za nadogradnju vozila ili komunikacionih uređaja. Ostatak godine može biti obeležen novom filozofijom u svim vrstama porodičnih stvari i onih vezanih za dom i stanovanje. Možete iskoristiti vreme ekspanzije u ovim oblastima da biste razvili srećniji ili kvalitetniji intimni život. Možda ćete urediti svoj dom, ili se upustiti u nove aktivnosti sa svojim najmilijima. Ovaj proces će biti direktno povezan sa novim osnovama koje stvarate. Vreme je da se sagledamo i vidimo šta se bliži kraju i u kojim segmentima života treba da postavite nove granice, nove discipline ili novi poredak. Zatvarate poglavlje i treba vam vremena za ovu tranziciju. Takođe će biti dobar trenutak za pregled lične i porodične imovine.

ZMAJ (rođeni 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2025)

Ova godina Zmaja može biti revolucionarna za vaše resurse svih vrsta, počevši od finansija. To je dobra prilika da procenite svoj potencijal i kako upravljate finansijama, steknete nove veštine ili izvore prihoda. Vaša potreba da postignete više u ovim oblastima mora biti dobro usmerena, bez nagađanja. I prihodi i rashodi mogu biti izvanredni. Biće od ključnog značaja da obnovite filozofiju vaših ukusa, potreba i skale vrednosti. Od juna biće posebno zanimljivo vreme za studije, putovanja i sve što je vezano za komunikaciju i prateće uređaje. Odnosi uopšte, a posebno prijateljstva, mogu imati poseban uticaj u ovim oblastima. Međutim, potrebno je povezati se sa novim interesovanjima koja mogu zameniti dosadašnja. Ovo nije vreme za stagnaciju, radije usvojite „otporan“ stav jer će vam svet ponuditi nove mogućnosti za rast. Što više možete da se oslobodite zastarelih struktura, navika ili ideja, više ćete napredovati. Iskoristite ovaj period da otvorite nove veze i proširite svoje kontakte, ali selektivno.

ZMIJA (rođeni 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2026)

Prvih pet meseci u godini može biti spektakularno jer se nalazite u vremenu izuzetnih događaja, iskustava i posebnih okolnosti. Život te iznenadi, tera te da napraviš veliki korak, uradiš nešto više, postigneš više i usudiš se da razmišljaš drugačije. Kako ćete pristupiti ovom periodu zavisi od vas, ali možete ga iskoristiti da napravite značajnu obnovu, povežete se sa novim podsticajima i krenete na put ispunjenja, uz avanturistička prilagođavanja koja mogu biti munjevita. Ima toliko zanimljivih stvari koje treba raditi u životu. Od juna pa nadalje, biće dobro vreme da napravite iskorak u svom profesionalnom i ekonomskom polju. Trenutak za razvijanje veština i iskorištavanje mogućnosti za proširenje, možda kroz putovanja. Međutim, važno je razlikovati vaša interesovanja od onih u krugu u kojem se krećete ili krugu vaših prijatelja. Sada je vreme da preusmerite svoje finansije, definišući svoje interese što je preciznije moguće. Dobar je period da se oslonite na svoju intuiciju i investirate, ali u stvarnosti čije funkcionisanje niste upoznati.

KONJ (rođeni 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2028)

Prolazite kroz inspirativnu fazu, pa iskoristite trenutke samoće, meditacije, odmora, razmišljanja i pročišćenja, posebno u prvih pet meseci. Vreme je da se napuste određene navike ili sklonosti kako bi se podvrgla moćnoj duhovnoj, moralnoj, intelektualnoj, emocionalnoj i fizičkoj obnovi. Ovo može biti neophodno jer zanemarivanje ovih trenutaka može dovesti do hroničnih problema u bilo kojoj oblasti. Očekuju vas zanimljivi predlozi sa kojima možete da se povežete i koji zahtevaju introspekciju. Manje opipljivi aspekti, kao što su snovi ili mašta, takođe mogu pružiti vredne uvide. Ovo nije vreme da se oslanjate samo na razum. Ako ovi zadaci budu dobro obavljeni, oni će vas podsticati od juna pa nadalje, označavajući zanimljiv period za vaš lični razvoj i nove podsticaje. Ovaj period bi mogao da dovede do značajnih putovanja, studija, ljubavi i iskustava koja definišu ‘pre i posle’. Međutim, moraćete da radite na novoj ravnoteži između starog i novog, razumevajući kako su novi snovi i projekti usklađeni sa stečenim ili predstojećim obavezama. Vreme je da ponovo izgradite svoje samopouzdanje.

KOZA (rođeni 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2028)

Prvih pet meseci u godini postaviće scenu za posebnu, čak i iznenađujuću, dinamiku u društvenim krugovima, prijateljstvima ili grupnim aktivnostima. Vreme je da obnovite zavete u ličnim odnosima, pronađete nove načine za druženje i doprinosite drugima. Izdvajaju se saradnja, sastanci, zajednička ulaganja, aktivnosti koje mogu biti kreativne. Ovo vreme donosi priliku da proširite svoj svet, prevaziđete određene rutine i uživate u novim kanalima komunikacije. Od juna je bolje da se stvari prihvate mirnije, jer će biti vremena da se finalizuju stvari i dogovori koji su možda ostali da vise. Prvo, zbog finansijskih problema; biće ključno da napravite popis svoje imovine i da se pozabavite nasleđem, kreditima i sl. Intelektualna, pa čak i duhovna pitanja bi takođe mogla doći do izražaja. Neki aspekti vaših verovanja ili životne filozofije se mogu promeniti jer sada imate pristup skrivenom znanju ili ranije niste bili svesni određenih činjenica.

MAJMUN (rođeni 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2029)

To bi mogla biti godina velikih iskustava, posebno u prvih pet meseci. To je ključni period za vaše ambicije, buduća očekivanja i profesionalni i društveni život, što može imati značajne implikacije na vaše finansije. Ako efikasno iskoristite ovaj period, to može biti vreme kreativnosti i otvaranja novih horizonata. Ova godina je odlična za napredak, čak i ako dođe neočekivano ili na iznenađujuće načine. U svakom slučaju, nemojte se ograničavati na poznato. Vreme je da istražujete, ciljate više, ulažete u svoje obrazovanje i ciljate visoko. Obrazovanje, putovanja i tehnologija mogu poslužiti kao poluge za ovu jedinstvenu fazu. Od juna pa nadalje, jedan od ključnih fokusa biće na umrežavanju, mogućnosti povezivanja sa drugima, uspostavljanja veza i napredovanja u svom elementu, kako vam odgovara. Vreme je da se poradi na svemu što se tiče saradnje sa grupama, a posebno na komunikacijskim i tim bilding veštinama. Nove veze mogu vam otvoriti važna vrata, ali to će zahtevati posebnu pažnju na vaše finansije, posebno na zajedničke resurse.

PETAO (rođeni 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Možda ste već primetili interesovanje za nove teme, znanja ili promenu životne filozofije. Ovaj trend će se snažno nastaviti iu prvih pet meseci ove godine. Povoljno je vreme za dugotrajna putovanja, učenje, ispite, publikacije i, što je najvažnije, sticanje novih i značajnih znanja. Ovo je period koji vas može dovesti do rušenja barijera ili nekih samonametnutih ograničenja kojih ste se do sada držali. To je odlična prilika da shvatite koliko možete da rastete, čak i ako je potrebna hrabrost da se stvari rade drugačije. Dozvolite životu da vas iznenadi, otvorite se novim iskustvima i proširite svoje vidike. Od juna bi se mogli pokazati rezultati ovog perioda intenzivnog proučavanja i promene u načinu razmišljanja, ali samo ako ste ga dobro iskoristili. Vreme je da obnovite svoje ciljeve, planove i ambicije, posebno na profesionalnom i društvenom planu. Bez sumnje, ovo je uzbudljiva godina puna mogućnosti za rast. Međutim, moraćete da radite na ličnim odnosima na drugom nivou, sa drugačijim skupom odgovornosti, gde su potrebne jake veze

PAS (rođeni 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

To je vreme katarze i transformacije, posebno u prvih pet meseci u godini. Vreme je da pogledate u sebe i skupite hrabrost da spasete blago koje je još uvek skriveno u vama. Otkrića i veze se mogu desiti na emocionalnom, mentalnom, pa čak i fizičkom nivou. Vreme je da testirate svoje regenerativne ili transformativne sposobnosti, okolnosti zahtevaju od vas da osvestite i prodrete dublje da biste jasno videli proces. Ova faza može imati koristi od duhovnih čitanja, zdravstvenih tema, psihologije, astrologije i slično. Takođe, fokus je na transformaciji finansija ili resursa, posebno zajedničkih, bilo na ličnom nivou ili u saradnji sa nekim organizacijama. Iskoristite priliku da ažurirate i bolje iskoristite svoje mogućnosti. Od juna otvaraju se značajne mogućnosti za putovanja, studije i nove projekte. Vreme posvećeno novom znanju i vrsti učenja koja vas može podstaći da preispitate svoje navike i običaje. Učite iz dana u dan bez odlaganja, ali nastavite da koristite svoj um kreativno.

SVINJA (rođeni 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Budite srećni, nije vreme za previše retrospekcije. Bar u prvih pet meseci u godini, lični odnosi će biti izuzetan katalizator, kao podsticaj ili izazov. Prolazite kroz odlučujući period za ljubavne veze, ugovore i partnerstva. Ne bi bilo neobično da se dogode iznenađenja ili brze promene koje zahtevaju inteligentno prilagođavanje. Možda će biti potrebni pravni posrednici. Ako se njima dobro rukuje, svi ovi uticaji mogu biti veoma pozitivni za rast sa drugima, čak i ako to zahteva prevazilaženje nekih prepreka. Ključno je da dobro definišete stavove i dogovore, jer će od juna u centru pažnje biti ono što delite sa drugima. To se može odnositi na ekonomske ili materijalne aspekte, kao i na emocionalne. Budite svesni truda koji ulažete u stvari i onoga što doprinosite bez ignorisanja druge strane. Porodično nasleđe ili nerešeni porodični problemi takođe mogu biti istaknuti.

