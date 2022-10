Pripremite se: Ovo su 3 najopasnija datuma u novembru, smatraju astrolozi

Astrolozi najavljuju da će u novembru biti više povoljnih dana nego onih izazovnih.

Ipak, očekuju nas tri izazovna, bolje rečeno, opasna dana, ali će nam svemir dati priliku da jesen završimo pozitivno.

Prema astrolozima, ovo su najizazovniji dani u novembru:

8. novembar – Pomračenje „krvavog“ Meseca i konjunkcija Sunca i Merkura

Slobodno možemo ovaj dan nazvati najopasnijim danom u mesecu. Ovo je i glavni događaj ovog meseca! Stvar je u tome što nas na ovaj dan čekaju ne jedan, već dva izazovna astrološka događaja odjednom. Prvi je pomračenje Meseca u Biku.

Pomračenje „krvavog“ Meseca označava završetak i može zatvoriti neka vrata u našem životu. Kada se ova vrata zatvore, to vam u početku može delovati strašno, ali ćete na kraju naći bolji i lakši put ka novim vratima. Padajući u znak Bika, ovo pomračenje „krvavog“ Meseca može da utiče na novac i odnose s bliskim ljudima.

Na višem nivou, ovo pomračenje takođe može da nam pomogne da pređemo neke blokade oko osećaja vrednosti. Ako se suočavate s izazovnom situacijom, proverite da li vas blokiraju stvarni ili nepostojeći problemi koje sami sebi stvarate.

Bez obzira na sve, ipak nemojte da se izolujete i izbegavate ljude, jer će vama bliskoj osobi biti potreba pomoć.

Na ovaj dan, zbog pomračenja, svemir može zahtevati da vratite stvare dugove. Ako ste u prošlosti napravili bilo kakve greške, karma stiže na naplatu.

Konjunkcija Sunca i Merkura će „začiniti“ situaciju. Sve će biti nepredvidivo. Kako ne biste izgubili kontrolu nad situacijom, ovog dana bi trebalo da budete suzdržaniji i da ne žurite s donošenjem odluka.

16. novembar – Venera ulazi u Strelca

Od 16.11. do 9.12. mnogi od nas će biti skloniti riziku i avanturi. Posebno će to biti opasno za one koji su taj dan prisiljeni da rešavaju finansijske poslove i da donose bitne odluke.

Venera će učiniti da mnogi ljudi jednostavno prestanu da mare za sigurnost, ali to može da se odrazi na zdravlje, pa zato obratite pažnju.

21. novembar – Merkur u konjunkciji s Venerom

Merkur i Venera u međusobnoj konjunkciji stvaraju vrlo snažne emisije negativne energije. Ovo će biti dan kada će mnogi od nas početi da razmišljaju o osveti. Pokušajte da se ne prisećate starih pritužbi ako ne želite da pokvarite raspoloženje sebi ili svojim voljenima. Ne pričajte o onome što se dogodilo pre, već gledajte samo na pozitivne stvari, piše Atma.hr.

