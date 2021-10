Promene: Današnji super Mesec će mnogima promrsiti konce

Kako je ovaj pun Mesec u Ovnu a Ovan je prvi vatreni znak, sa jakom energijom, promene će biti energične, najviše će se odraziti na partnerske odnose i poslovnu komunikaciju.

Ovan je energičan znak i pa će tako i naša reakcija biti energična i puna vatre. Pun Mesec se dešava na 27 stepenu Ovna, Mesec će biti u opoziciji sa Marsom pa će akcenat biti na ljubavnim i poslovnim odnosima.

Mesec će imati aspekt sa Jupiterom što dovodi do lepih poslovnih kontakta i uvećanje zarade.

Potom će Jupiter imati protočni aspekt sa Marsom što opet potvrđuje uspeh u karijeri, saradnju sa strancima, potpisivanje ugovora kroz jednu lepu komunikaciju. Na kraju sledi novčani benefit.

Mesec će imati jak opterećujući aspekt sa Plutonom što može da dovede do nervnih kriza, dubokih reči koje izlaze iz naših dubina a to dalje može dovesti do ozbiljnih svađa u partnerskim odnosima, pišu Novosti.rs

Zvezde vam poručuju da za vreme ovog punog Meseca okrenete novi list, da se ne bojite svojih želja i snova već da baš u energičnom Ovnu uradite nešto za šta niste imali srca da uradite pre!

A kako će uticati na svaki znak ponaosob:

Ovan

Naglašene su vam svađe i rasprave. Ovaj Mesec u vama budi puno energije, ali i one negativne tako da je najbolje da rasprave ostavite za naredni period.

Bik

Aktivira vam se polje podsvesti ,dubokih tajni i jakih razmišljanja. Vama taj osećaj ne prija ali nemojte ga odbacivati već se pozabavite sami sa sobom i kada prođe pun Mesec tada ćete znati šta da radite.

Blizanci

Puno lepe poletne energije, druženje sa prijateljima i ostvarivanje planova i želja sada će vam se desiti. Jednostavno lepom energijom privlačite i lepe stvari.

Rak

Polje karijere vam se aktivira. Vaš lični osećaj je da ste napeti, ne prija vam energija koji sada osećate.

Lav

Vi ne znate šta da radite sa jakom energijom Ovna! Puni ste poleta i na sto strana stižete što je odlično ali samo pripazite da ne preterate u tome jer se može desiti iznenadno zaljubljivanje na poslu što će ugroziti vaš emotivni život.

Devica

Vama se dešava unutrašnja transformacija.

Vaga

Previše svega kod vas. Jaka energija, spletkarenja kao i uspeh u poslu. Vodite računa da vam se neko ne umeša u vaš ljubavni život.

Škorpija

Sada krenite sa promena koje se odnose na stil života, izbacite toksine iz sebe, pređite na novi vid ishrane i naravno za sve ostalo slušajte intuiciju jer je sada na maksimumu.

Strelac

Jake ljubavne emocije. Ta energija koju osećate vas može uvesti u flert…. Promene na poslu se dešavaju i vi ste se prihvatili za 100 stvari. To je ok samo napravite šta vam je prioritet.

Jarac

Naglašeno polje porodice i prijateljstva. U principu može doći do teških reči jer je energija jaka ali vi ste generalno smireni , ne reagujete na prvu loptu pa neka tako ostane i ovaj put.

Vodolija

Potpuna opreznost kada je saobraćaj u pitanju. Bilo da ste vozač ili pešak. Ako planirate neki put dobro razmislite da li je baš sada neophodno da se krene. Ako ne možete da ga odložite samo je potrebna jaka koncentracija i sve će biti u redu.

Ribe

Naglašeno je polje finansija. Samo je jedna stvar bitna da ne rasipate novce na trivijalne stvari, već lep biznis plan i sve će proći savršeno po vas.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.