Rođene na ovaj datum čeka sudbinska sreća: Stižu promene koje će im obeležiti narednih 12 godina

Jupiter, planeta blagostanja, bogatstva, radosti, sreće i velikodušnosti, ušla je u novi znak Zodijaka – Blizance, i tu će ostati nešto više od godinu dana, odnosno. do 9. juna 2025. godine.

Naime, Jupiter u Blizancima donosi pomalo zbunjujući horoskop, u jednom razdoblju donijeće vam velike prilike, mogućnost da pomerite granice u nekom području svog života, ostvarite ono čemu već dugo težite ili dosegnete novi nivo u nečemu, a u drugom razdoblju donosi intenzivnu napetost, borbu za novi životni standard i borbu za iskorišćavanje prilika koje su vam date.

Jupiter će biti ovako olujan jer će veći deo svog boravka u Blizancima biti u kvadratu sa Saturnom, što će od avgusta 2024. doneti ozbiljne prepreke u realizaciji nekih planova i veliku potrošnju energije i životne snage. Moguće je da ćete morati da se borite za neku novinu i poboljšanje koje vam je stiglo u povoljnom periodu delovanja Jupitera, odnosno u razdoblju od januara do kraja jula.

Najveći uticaj ima na osobe rođene u ovim razdobljima i u ovim godinama:

Prethodni put Jupiter je bio u Blizancima u razdoblju od 22. jula 1988. do 30. jula 1989., potom od kraja juna 2000. do 12. jula 2001. i na kraju od 12. juna 2012. do 25. juna 2013. godine.

Važno je obratiti pažnju na ova razdoblja, jer svi oni koji su rođeni u tim razdobljima, kao i oni koji 2024. godine napune 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 84 godine, najviše mogu osetiti promene u svojim životima i uticaj ovog tranzita.

Svi oni ulaze u vrlo specifično razdoblje koje im daje priliku za postavljanje novih ciljeva u karijeri i profesionalnoj sferi, te za uspon na društvenoj lestvici. Ako vam karijera nije prioritet, možete preispitati svoje sklonosti, promenite prioritet životnih vrednosti ili ključnih pogleda na svet.

Vaša životna filozofija doživeće promene koje će uticati na vas u sledećih 12 godina – zato je ovo razdoblje toliko važno.

Ovo je vaša prilika da stvorite čvrste temelje za budući uspeh i ne smete je propustiti.

Takođe, osobama rođenim u ovim razdobljima u sledećoj godini mogu se dogoditi sledeće stvari:

sklapanje braka

dolazak prinove

dolazak unuka

početak novog koraka u obrazovanju

početak novog projekta

kupovina nove nekretnine ili selidba

promena posla ili pronalazak prvog posla

značajan materijalni napredak, toliko da će to uticati na njihov autoritet i status u društvu, piše Žena, a prenosi Story.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.