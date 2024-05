Rođeni u ova 3 znaka horoskopa imaju sreće više nego drugi, život im donosi samo najlepše trenutke

Sve im ide od ruke

Svi žele da budu uspešni a neki se jednostavno rode u tom znaku. Da bi osoba bila moćna, poznata, snažna, popularna, uspešna, mora da ima najmanje tri planete koje je krase i daju toliko snage.

Ali za sveukupni uspeh najvažnija je planeta Jupiter. Pored Jupitera, moramo imati i energični Mars koji pokreće kretanje, daje volju i naravno Saturn bez kojeg nema ničega, jer ako nema discipline i strategije, sve gore pomenuto propada…

Ovo su tri najuspešnija horoskopska znaka:

Ovan

Ovan je na prvom mestu hrabar znak. Entuzijazam i odlučnost koju ima, retki su. Sa Ovnom je posao jednostavno završen. Šta god morao da uradi u životu, da bi se odlučio, on je neko ko to radi bez ikakvih problema i razmišljanja. Njegova harizma ogleda se pre svega u osobinama heroja koji voli pobedu. Ide do kraja; čak će i život dati, neustrašiv je. Ovan je izdanak koji raste. Dok je Bik znak koji daje osemenjavanje, Ovan ima zadatak da probije led i krene dalje. Stoga, među Ovnovima uglavnom postoje vođe, šefovi, direktori koji ne miruju od trenutka kada uđu u kompaniju. Dovoljno je da samo prođu pored vas i osetićete tu energiju u vazduhu.

Ako nešto obeća, ispuniće, ali to očekuje i od svojih saradnika. Najviše mrzi izdaju, laž i obeshrabrenost. Ovan je lekar, hirurg, građevinski inženjer, građevinski radnik, vojnik, oficir, general, glumac i najbolji komičar poput Čarlija Čaplina. Ovan je ljubavnik poput Casanove ili političara koji je 1960. godine, prekinuo sednicu Ujedinjenih nacija udarajući cipelom o radni sto i tako pokazao svoju moć i uticaj – Nikita Hruščov.

Međutim, ako se nađete u blizini ovog znaka, trebalo bi da znate da nema spavanja. Spremite se za rad i dajte poslednji atom svoje snage, jer ćete samo tako uspeti da pobedite, a takođe i da postižete bodove sa šefom na poslu ili u životu uopšte.

Strelac

Planeta koja vlada ovim znakom je Jupiter. Njegova pozicija u našoj natalnoj karti je mesto gde imamo sreće. Ovaj znak, kao i njegova vladajuća planeta, predstavlja moć, uspeh, uživanje, pomoć od Boga. Tada kada se najmanje nadamo, Božja ruka se spušta na nas i donosi spasenje. Mi to nazivamo čudom, a u religiji je to volja Božja.

Strelac je znak sreće, radosti, egzotike; vole hranu, piće, putovanja, muziku, bore se protiv nepravde, upravljaju ljudskim pravima, prijateljstvo je njihov imperativ iz kojeg dobijaju sve. Ovo je mlad duh, lepog estetskog izgleda, atletskog izgleda, voli plemenite sportove, pa će im tenis biti jedan od najdražih. Strelac je otmen, aristokratski, ponekad buntovnik, ali poštujući tradiciju dok ide svojim putem. Strelac je sveštenik, astrolog, prorok. Velike nagrade, medalje, vojne zasluge potiču upravo od jakog Jupitera. Da biste bili šampion u nekom sportu ili pobednik u ratu, morate imati snažnog Jupitera u natalnoj karti.

Strelac nije lak za saradnju; ume da bude strog i arogantan. Takođe kažnjava, ali to je više neprijatno nego potpuno tragično. Za nekoga ko je po prirodi hedonista nema veće kazne od toga da ostane bez zadovoljstva i novca. Životne težnje ovog znaka su velike, ali se ostvaruju. Tipične zvezde ovog doba su muzičke legende poput Frenka Sinatre i Tine Turner koji su istinski predstavnici svog znaka, a takođe i uspeha koji su postigli, koji traje. Onaj ko veruje u sebe, u Boga, njemu se sva vrata otvaraju.

Jarac

Pored Škorpije, jedan od najomraženijih znakova Zodijaka je Jarac. To je znak bez kojeg jednostavno ne možete zamisliti uspeh. Bez obzira na to koliko stare, drevne knjige govore o vladaru ovog sazvežđa, Saturnu sve najgore, to je planeta sa koje svet počinje. Stena na početku, a biće i stena na kraju sveta. Jarac se čak smatra jednim od najuticajnijih likova u Zodijaku. Prirodno deseto polje ili zenit, vrh neba pripada ovom znaku. Baš kao što je u Kabali deset vrhovni broj ili Bog. Jarac je ispred svega što označava disciplinu, moć, uspeh i ako neko želi da bude uspešan, mora da se pridruži ovoj struji. Rad, obuka njihovih radnika, disciplina, strategija su njihove osnovne karakteristike. Jarac nije znak koji se plaši stresa ili gubitka posla jer mu prirodno pripada. Kao što je prirodno da Rak ima veliku kuću i decu, tako je i Jarcu predodređeno da bude autoritet.

Njegovo putovanje je teško, jer je znak karme, prošlih iskustava i prošlih inkarnacija. Nije lako roditi se u ovom sazvežđu, ali ako se nauče lekcije Saturna i ako sluša svog mučitelja i učitelja Saturna, tada će prirodno izrasti u vrhovnu ličnost. Uspešan je lekar, hemičar, biolog, političar, pravnik, astronom, bankar, kompozitor, pevač. Možda je jedan od najmoćnijih predstavnika ovog znaka muzička legenda Elvis Prisli. Jedan je od retkih Jarčeva gde Saturn daje ogromno materijalno bogatstvo, ali gde ga njegov Jupiter uništava hedonizmom i drogom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.