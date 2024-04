Rođenim na ovaj datum karma zadaje težak udarac: Pripremite se za finansijsku propast i paklene odnose

Pročitajte ovu numerološko-psihološku prognozu i saznajte na koji će vas način stići karma u 2024. godini, te sa kakvim će te se krizama i izazovima suočiti u zavisnosti od vašeg datuma rođenja!

Da li vam „brojčana psihologija“ zvuči zanimljivo? Ona kombinuje numerologiju i psihologiju i otkriva zanimljive, „skrivene“ aspekte o vašoj ličnosti.

Lični broj 1: Ljudi rođeni 1, 10, 19. i 28. u mesecu

Ovo su ljudi sa jakim, izraženim egom. Njihova planeta je Sunce, a svemir ih neprestano izaziva nekom spoljašnjom silom kojoj teško mogu da odole. Upravo zato, 2024. čeka ih kriza koja se svodi na to što će njihovo „želim“ i „hoću“ biti potisnuti usled nekih spoljnih, često neobjašnjivih okolnosti.

Evo kako to, na primer, može da izgleda u praksi. Recimo, žena često pronalazi teške muškarce i pokušava da se izbori sa njima. Njih ne zanima muškarac kog mogu lako da savladaju, a jak čovek je ono što im je izazovno i tako ona potpuno pati za njim i zbog njega. On nije ono što joj treba, iako možda to želi.

Nije važno da li je reč o ovakvoj ili drugoj situaciji sa sličnom suštinom, poruka svemira ove godine uvek će biti ista: „Izađite iz svog ega. Nije važno šta vi želite. Vaša sreća leži negde drugde“.

Lični broj 2: Ljudi rođeni 2, 11, 20. i 29. u mesecu

Kriza će se iskazati kroz gubitak nekog odnosa. Dvojke uvek postavljaju mnogo pitanja o svemu što ih zanima i okružuje, jer kada nešto razumeju, kockice se same slažu u njihovoj glavi i tačno znaju kako treba da postupe. Kada nešto ne razumeju, blokirani su – ne mogu dalje.

U 2024. karma će se odraziti putem izdaje, ljubavnog trougla, slomljenog srca ili velike svađe sa roditeljima, ili uništavanjem bilo kog odnosa koji čoveka mogu da dovedu do teškog stanja, neprijatnih emocija, loših misli…

Važno je da ne dopustite sebi da dugo obitavate u melanholičnom raspoloženju i da vas ne obuzme stav da ne možete dalje. Ne morate ulaziti duboko u misli i analizirati ono što se desilo. Opustite se, dajte sebi oduška ne razmišljajući o budućnosti.

Duša ne treba da očajava, već da traga!

Lični broj 3: Ljudi rođeni 3, 12, 21. i 30. u mesecu

Trojke uživaju u kontroli, u brizi, u analizi, u ovladavanju situacijom na osnovu znanja i informacija. No, tu će vas i sačekati klopka! Karma će vam doneti situaciju u kojoj nećete moći da primenite tu ogromnu količinu znanja. U trenutku kada to situacija bude zahtevala od vas i to bude bilo veoma potrebno, vaše znanje će vas izdati ili nećete biti sposobni da ga primenite.

Moguće je da ćete imati depresivne epizode i osećaj kao da su vaše „mete“ ostale da vise u vazduhu.

Lični broj 4: Ljudi rođeni 4, 13, 22. i 31. u mesecu

Četvorke su ljudi inovatori, kreatori, revolucionari. To su ljudi koji imaju pokretačku silu u sebi, ali ih često motiviše samo nezadovoljstvo.

Karma će ih ovde godine stići preko opsesivne želje da se neprestano bore za neke nove ciljeve, bez mogućnosti da se fokusiraju na jedan. Jednostavno, želeće previše toga odjednom, a finansijska kriza će nastupiti kada shvate da će teško moći da ih ostvare i da svoju poruku nametnu društvu.

Većina će ih gledati kao sanjare i savetovaće ih da se pomire sa stvarima kakve jesu, kao i svi drugi. Ali četvorke ne prestaju da se trude, ne zanima ih čekanje pravog trenutka. Ipak, kroz poricanje onoga što trenutno jesu i što trenutno jeste, mogu da unište svoj život u ovoj godini.

Lični broj 5: Ljudi rođeni 5, 14. i 23. u mesecu

Petice su mislioci koji se vode logikom. Kroz život ih vodi glava, vole kada je sve dosledno, logično, praktično, kada od toga ima koristi.

Njihova karma doći će kroz anarhiju, odnosno odjednom će im sve izgledati nepovezano, nelogično, kao da se ruši, a vi kao da uporno idete, ali zapravo stojite u mestu. Desiće vam se neka apsurdna situacija poput one u kojoj ste bez ikakve sumnje očekivali jedan ishod, a došlo je do potpuno drugog. Možda će vam neko nešto obećati, a neće ispuniti. Kriza se u vašem životu u 2024. svodi na nedoslednost i nedostatak objašnjenja.

Lični broj 6: Ljudi rođeni 6, 15. i 24. u mesecu

Šestice vole udobnost, uživanje u životu, obilje, luksuz! Njihovi ljubavni i seksualni odnosi su intenzivni i ovo polje im je veoma važno.

Nažalost, sve dok ostaju u granicama svog ega i nemaju nameru da izađu van njih, život će im uskraćivati udobnost, dolaziće do emocionalnih previranja i promiskuitetnih veza. Oni žele da samo zavale i uživaju u životu i da se nikada ne pozabave ozbiljnim stvarima i razmišljanjima, a to bi moglo da ih košta zadovoljstva i „kazne“.

Kada bi izvršili zadatak koji im je dat od Boga i prevazišli svoj ego, onda bi zauzvrat dobili sve što žele.

Lični broj 7: Ljudi rođeni 7, 16. i 25. u mesecu

Sedmice su ljudi koji kao da nisu iz savremenog doba, sebi uvek postavljaju duboka pitanja: „Ko sam ja na ovom svetu?“, „Kako sve ovo funkcioniše?“, „Zašto vlada ovakav poredak stvari?“.

Ako sedmice ne rade sa svojim energijama, sa svojim egom, sa svojim mislima i ako su u minus fazi, živeće kao slepo mače, ne shvatajući gde idu i kako idu, osećajući se uznemireno i nepostojano.

Ovo su ljudi kojima je veoma važno da budu priznati od strane drugih, a može se reći i da žude za slavom. S druge strane, oni zaista mogu biti briljantni. Njihov najveći problem jeste upravo taj, što dok su unutar svog ega oni nisu prepoznati, niko im se ne divi. I što je ličnost sedmice veća, to je veća ta kriza nepriznavanja.

Karma može doći tako što će ih lišiti nečega što im je dragoceno, recimo može se desiti da žene prevari obožavani suprug.

Ljudi rođeni 8, 17. i 26. u mesecu

Osmice su sposobni, vredni ljudi, oni koji često kontrolišu druge, skloni su akciji i lako dolaze do uspeha. Ali, njima nikada nije sloboda glava, stalno je preispituju i kontrolišu šta se u njoj odvija. Teško im je da se opuste. Stalno su u potrazi za rezultatima, a to traže i od drugih i vole produktivne ljude.

Kriza će se u njihovim životima manifestovati kroz gubitak novca i loše rezultate, odnosno upravo kroz ono što najviše vole i na šta im najviše vremena odlazi.

Ljudi rođeni 9, 18. i 27. u mesecu

Devetke su borci, ljudi koji ne vole reč „ne“. Oni vole da pobeđuju ovde i sada! Kada ne uspeju da ostvare svoje ciljeve, razvijaju čak i paranoju. Često misle da su ljudi nezahvalni, pre svega jer su sami uvek spremni da pomognu, čak i kada to nije potrebno. Usled toga, žele da se svi drugi isto tako ponašaju.

Njihova kriza svodi se na emocionalno sagorevanje i mnogo patnje kada ne mogu da prevaziđu situaciju u kojoj su na neki način oštećeni. Čuvajte se bolesti povezanih sa gastrointestinalnim traktom.

Ako ste u vezi sa devetkom, imajte na umu da njih ne zanima miran, idiličan život. Vole akciju, „vrtešku“, stalna dešavanja.

