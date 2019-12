Ovaj znak voli da omalovažava druge

Evo koji znak je u pitanju…

Život s ovim znakom u stvari je jedna velika lekcija.

On će vas uvek uveravati u to da baš on sve zna najbolje.

Velika mana: sklon je omalovažavanju drugih ljudi, pa čak i onih koji su mu vrlo bliski.

Takođe, osuđuje druge i ističe svoje vrline i tuđe mane.

To je Vodolija.