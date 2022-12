Sa kakvim ženama muškarci varaju: Bik sa najboljom prijateljicom, Škorpiji je nebitno, samo želi dobar seks

Preporuke i savete horoskopa ne treba shvatati posebno ozbiljno. Ne kažemo da će vas partner zapravo prevariti, ali ako to učini, njegov horoskopski znak kaže da će to biti sa ovakvom ženom.

Ovan

Voli uzbuđenja i adrenalin, pa će kao bekstvo od stabilne veze potražiti u avanturi sa nekim ko je nepredvidiv, baš kao i on.

Bik

Sa svojom najboljom prijateljicom.

Blizanci

Prevariće vas sa nekim koga stalno hvali i uzdiže. To ne znači da on nužno ima osećanja prema toj osobi, ali njegov ego uživa u tome.

Rak

Sa nekim ko je spreman da ga sasluša kada vi niste. Rakovi neće ni shvatiti da varaju jer će u početku samo želeti rame za plakanje, ali to rame može brzo da se pretvori u nešto mnogo seksualnije.

Lav

Ako vas prevari, to će biti sa ženom koja ga može iskreno nasmejati. Ako se i ona smeje na njegove fore, stvari bi mogle postati ozbiljne.

Devica

Ako oseti da ste se malo udaljili, Devica će se uspaničiti i tražiti bliskost sa nekim drugim.

Vaga

Ovom znaku je potreban partner u zločinu, pa će najčešće varati sa nekim ko takođe vara svog partnera.

Škorpija

Mozak Škorpije je prilično jednostavan kada je u pitanju prevara – oni samo žele neverovatan seks. Dobra vest je da Škorpije neće varati sa velikim brojem žena, već samo sa jednom kojoj mogu da veruju.

Strelac

Za razliku od Škorpije, Strelac će pokušati da pronađe što više partnera. Kad jednom počne, ne prestaje.

Jarac

U večitoj potrazi za zrelošću, Jarac će misliti da je zrelija žena od vas idealan izbor za prevaru.

Vodolija

Vodolije varaju iz romantičnog razloga – jer misle da su pronašli svoju srodnu dušu. Gotovo da ih ne možete kriviti.

Ribe

Ovaj znak će vas prevariti sa ženom koja je njegova ženska verzija. Neko ko misli kao on, ponaša se kao on, možda se čak i oblači kao on – žena koja je praktično njegova kopija.

