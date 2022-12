Sa svekrvama u ovom znaku teško ćete izaći na kraj

Svaki znak Zodijaka karakteriše određena osobina, međutim, neki se izdvajaju u određenim sferama kao kritični. Ako je majka vašeg partnera pripadnik nekih od njih, neće vam biti lako. Odnos svekrvi i snajki nepresušna je tema. Koliko god se dobro slagali sa partnerom ako komunikacija sa njegovom majkom nije najbolja, sve pada u vodu. Da li ste čuli da se neko pohvalio kako ima dobru svekrvu? Ili ste možda čuli kako se neke mame žale na izabranicu njegovog sina? Evo koji znaci u horoskopu su prava noćna mora i svekrve sa kojima se teško izlazi na kraj.

Ribe

Svekrve koje pripadaju ovom znaku su veoma vezane za svoje sinove. Od vas će očekivati da mu budete naklonjene poput sluškinja sultanu. Može vam zagorčati dan ukoliko shvati da ne tretirate njenog sina sa dovoljnom pažnjom. Kod ove majke nikad ništa ne sme da zafali i sve mora biti lepo i skladno. Najbolje je da izbegnete nevolje sa svekrvom ukoliko je u horoskopu Riba jer ako joj se zamerite možete proći loše.

Škorpija

Iako pokušavate da budete dobri i da je ne uvredite, svekrva koja pripada horoskopskom znaku Škorpija je takvog karaktera da jednostavno može da odluči da vam upropasti dan ali i svaki aspekt života. One su veliki kontrolori i vole da je sve kako one žele. Teško im pada sama pomisao da njihov sin ima pored sebe drugu osobu i da im ne posvećuje pažnju kao što je to ranije činio

Rak

Iako su po prirodi nežni, astrolozi rakove svrstavaju u najstrašnije svekrve horoskopa. Bolje je izbegavati svaki konflikt sa svekrvom Rakom, jer sa njom nema šale. Koliko god to ne želeli, moraćete da igrate po njenim pravilima, ali kada vas zavoli i steknete njeno poverenje, više neće biti problema.

