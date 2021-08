Septembar donosi LUDU sreću za ova 3 horoskopska znaka

Dobra vest je da će septembar biti najbolji za Bika, Vagu i Škorpiju – ali se ipak nemojte baš skakati od sreće. Kako prenose mediji, septembarski astrološki tranziti i promene energije mogli bi vas lako iznenaditi…

Vaga

Srećan i zdrav mesec je pred vama. Učinite ono što je moguće, a ostalo ostavite. Žurba neće ubrzati stvari – samo će vam povećati frustraciju, što može dovesti do nesreće ili povrede. Od 22. septembra počinje jedan od vrhunaca ličnog zadovoljstva. Ovo je sjajno vreme za uživanje u svemu što vam nudi svih pet čula.

U ljubavi ste takođe ovog meseca toliko srećni da će vas možda čak proganjati. Drugim rečima, sve što treba da uradite je da je ne tražite, nego je samo sačekati. Već izgledate dobro – glamurozno, elegantno, egzotično, sa puno seksualne privlačnosti. Ako ste u vezi, voljeni vam je veoma odan. Vaši interesi su na prvom mestu.

Finansije dolaze lakše pre nego posle 22. dana u mesecu, ali će zarade biti. Ona, međutim, neće doći sama kao ljubav, nego ćete morati sami da umešate prste. Za početak, obucite se dobro kako biste izgledali skupo. Čim potrošite novac na sebe, projektujete sliku prosperiteta. Vaš lični izgled i celokupno ponašanje veliki su faktori vaše zarade. Sve to će vam biti neophodno kako biste se lakše suočili sa izazovima koji se javljaju nakon 22. septembra.

Bik

Nalazite se u društvenijem periodu. Iako pokušavate da budete tu za druge, nikada ne uspevate da ih stavite ispred sebe. Međutim, trebalo bi da radite upravo na usklađivanju svojih interesa sa interesima drugih.

Zbog retrogradnog Merkura koji se javlja kada su mnoge druge planete takođe retrogradne mnogo je jači nego ako se to dogodi samo Merkuru. Zato budite oprezni u komunikaciji. Odvojite vreme da shvatite šta drugi zaista govore i uverite se da je vaša poruka pravilno preneta.

Budite posebno mudri u upravljanju finansijama. Ako vas čekaju veće kupovine, ulaganja ili odluke, učinite to pre 27. septembra. Često u životu je bolje ne uraditi ništa, nego skočiti u akciju o kojoj niste dovoljno promislili. Septembar je ujedno i dobro vreme za odmor. Ovo je ujedno divno vreme i za one koji traže posao.

Škorpija

Zarada će ovog meseca biti dobra. Možda postoje neki propusti i odlaganja, ali dešavaju se lepe stvari na polju finansija. Priliv novca će biti bolji posle 22. nego ranije. Samo budite strpljivi.

Zdravlje se može poboljšati tehnikama duhovnog isceljivanja. Ako se osećate loše usled vremenskih uslova, duhovno isceljenje može vam pomoći. Zdravlje se takođe može poboljšati masažom. Ipak, Škorpije će u ovom mesecu najviše sreće imati u ljubavi.

Izgledate dobro. Obucite se elegantnije. Dodajte glamur svojoj pojavi. Biće dovoljno. Ostaje vam samo da se pokažete na pravim mestima. To je ljubav „bez napora“. Ako ste u vezi, partner vam je potpuno posvećen. On ili ona su na vašoj strani, stavljajući vaše interese ispred svojih. Jedino pitanje ljubavi, kao što je to slučaj već nekoliko godina, jeste njena stabilnost.

