Šest osobina po kojima ćete odmah prepoznati Škorpiju

Škorpije su poznate po vrlo snažnom identitetu, a kada urone u svoju mračnu stranu, ostavljaju utisak koji drugi ljudi ne zaboravljaju tako lako, objasnila je astrološkinja Ema Tojni pa nabrojala šest glavnih karakteristika ljudi rođenih u ovom znaku.

1. Odlučni su, ali i problematični

Kada Škorpije odluče da dođu do cilja koji su sebi postavili, budite sigurni da će uspeti u tome. Često su vrlo moćni unutar kompanije u kojoj rade, dominantni i na visokim su pozicijama. U njima leži nagon koji može dovesti do rušenja svake opozicije i prepreke.

2. Maštoviti su, inteligentni i nezavisnog uma

To su rođeni vođe koji ne mare da li ih iko prati ili ne. Pablo Pikaso je bio Škorpija, nije mario šta drugi misle o njegovom slikanju već je govorio: ‘Napraviću nešto drugačije i ljudi će me slediti u tome’. Takvu energiju poseduje svaka Škorpija, samo je neki možda nisu svesni. Škorpije se ne vežu za prošlost i ne dopuštaju da ih to sputava, a to je jedan od razloga zašto su puni svežih ideja i inovacija.

3. Samouvereni su i nametljivi

Oni kao da ne registruju reči ‘Ne’ i ‘Ne možeš’, ‘Ne smeš’. Škorpije ne čekaju pozivnicu da bi se negde pojavili, ako žele da dođu, jednostavno će se sami pozvati i pojaviti puni samopouzdanja ne mareći šta drugi misle o tome. I ne samo to, njihova energija je toliko zarazna, da će i prijatelji slediti njihov primer.

4. Emotivni su i vrlo intuitivni

Škorpijama ne nedostaje dubine, u ozbiljnom su kontaktu sa sopstvenim emocijama, ali su i puni saosećanja za druge. Oni su toliko intuitivni da se to nekim ljudima ne sviđa, jer imaju osećaj da ih Škorpija čita kao knjigu i kada nešto pokušavaju da sakriju. Ljudi koji se dobro nose sa energijom i dubinom Škorpija mogu biti sigurni da će uz sebe imati dobrog prijatelja punog empatije.

5. Vrlo su osvetoljubivi

Kada im se neko zameri, skloni su da ulože priličan napor u osvetu. Oni ne zaboravljaju tako lako izdaju, prevaru i nečije loše namere. Stoga, pametno je da ljude rođene u ovom znaku ne pokušavate da izigrate, jer su skloni dramatičnoj reakciji.

6. Vrlo su intenzivni

Energija ljudi rođenih u znaku Škorpije je toliko intenzivna da ćete je osećati i nakon što Škorpija izađe iz vašeg života. Inače, život sa pripadnikom ovog znaka može biti srećan ako se članovi porodice na neki način pokore njihovoj volji, prenosi wellandgood.com.